Kortrijk rondt de kaap van 20.000 UiTPAS-houders waarvan de helft met kansentarief voor mensen met minder

Zuidwest lanceerde de UiTPAS in september 2015 samen met 11 – ondertussen 14 – participerende steden en gemeenten in onze regio. Zuid-West-Vlaanderen is zo de eerste regio die vanuit een gecoördineerde aanpak UiTPAS uitrolde. Kortrijk als centrumstad neemt hierbij zijn trekkersrol op en rondt de kaap van 20.000 uitpashouders.

De UiTPAS wordt als instrument gebruikt om gezinnen die het financieel minder breed hebben met een korting van 80% te laten deelnemen aan alle activiteiten van sport (sportcentra, sportclubs, zwembaden Lago, …), cultuur (schouwburg, stedelijke musea, OC’s, theater, …) en recreatie (De Warande, speelpleinwerkingen, jeugdbewegingen, …). Dat er sterk wordt op ingezet, toont dit opmerkelijk cijfer: 10.243 Kortrijkzanen genieten van het kansentarief.

Krachtig instrument

“UiTPAS blijkt een krachtig instrument om drempels te verlagen en meer mensen toegang te geven tot vrije tijd. Met andere mensen in contact komen, zich uitleven in bijvoorbeeld de sportclub, de tekenacademie of de jeugdbeweging is onmisbaar voor het welzijn, in het bijzonder voor kinderen. Ongeacht je inkomen, maar voor mensen die het financieel minder breed hebben, is het nog zoveel meer van belang om dat sociaal netwerk te hebben”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang.

Verdeling

Van de 80% korting die wordt gegeven aan mensen met een UiTPAS met kansentarief, wordt de helft opgevangen door de organisator of vereniging zelf. De andere 40% korting wordt vergoed door de stad of gemeente waar die persoon gedomicilieerd is.

UiTPAS Zuidwest is een spaar-en voordeelkaart voor vrije tijd die ondertussen in heel wat Vlaamse steden en gemeenten werd ingevoerd. Met de UiTPAS worden punten gespaard tijdens cultuur-, sport- of ontspanningsactiviteiten. Die punten kunnen dan omgeruild worden voor verschillende soorten voordelen zoals gratis tickets, kortingen of cadeaus in de hele regio van Zuidwest. Zuidwest is een van de sterkste regio’s in Vlaanderen met de meeste gespaarde punten en maar liefst 62.278 pashouders, waarvan nu dus 20.000 pashouders in Kortrijk.

In de bloemetjes zetten

Middenin het Sinkengedruis, op zaterdag 27 mei om 16 uur in het Begijnhofpark, wordt de 20.000ste uitpashouder feestelijk in de bloemen gezet. Met een stevig boeket in de vorm van een cadeaupakket. In het pakket: Stad Kortrijk food box met streekproducten t.w.v. € 40, Sport Kortrijk voucher voor een gratis fitnessabonnement voor 3 maanden in Sportcampus Lange Munte t.w.v. € 80 (tarief volwassene), cadeaubon voor de Kortrijkse Musea t.w.v. € 40, cadeaubon voor Schouwburg Kortrijk t.w.v. € 30, 2 gratis filmtickets voor Budascoop t.w.v. € 20

Tussentarief

Op vandaag bestaat het kansentarief enkel uit een standaard korting van 80%. Een extra tussentarief, bijvoorbeeld een korting van 50%, brengt een aantal voordelen met zich mee. Het is rechtvaardiger: niet iedereen heeft een korting van 80% nodig en zijn evengoed gebaat met een kleinere korting. En voor het sociaal onderzoek is het een kleinere drempel om de tussenkorting toe te kennen. “Samen met de andere OCMW’s van welzijnsorganisatie W13 ijveren we vanuit Kortrijk voor een tussentarief. Publiq, de Vlaamse organisator van UiTPAS kan daar snel werk van maken en we kunnen hen ondersteunen met ervaring. Want dat het werkt is reeds aangetoond; volksrestaurant en opleidingscentrum VORK werkt al sinds de start in 2018 met een standaard tarief (16 euro), een sociaal tarief (8 euro) en een extrasociaal tarief (2 euro)”, aldus nog schepen Philippe De Coene.