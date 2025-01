Isabelle Vereecke (Burg+) is nieuwe schepen in Kuurne: “Een leefbaar en levendig Kuurne staat voorop”

Isabelle Vereecke (59) heeft sinds begin dit jaar een nieuwe uitdaging als derde schepen van Kuurne. Met een uitgebreid pakket aan bevoegdheden, waaronder ondernemen, burgerzaken, feestelijkheden, toerisme, landbouw, internationale samenwerking, mondiaal beleid en gelijke kansen, wil ze het verschil maken voor de inwoners van de Ezelsgemeente. “Het gemeentehuis moet een huis worden waar iedere inwoner zich welkom voelt”, zegt ze vol overtuiging.

Isabelle is gehuwd en samen met haar twee kinderen Rebecca en Lawrence en kleinkinderen Armin en Astrid vormt ze een warme familie. Ze werkt al 24 jaar als notarieel medewerker, maar dat hoofdstuk sluit ze binnenkort af om zich volledig op haar schepenambt te concentreren. Isabelle staat bekend om haar brede engagement binnen Kuurne. Zo is ze al jaren actief in de vormselwerking, de kerkfabriek van Sint-Pieter en het Parochiaal Emmaüs Team. Daarnaast helpt ze, samen met het Gemeentelijk Feestcomité, bij de organisatie van tal van evenementen in Kuurne.

Nieuwe balans

Het schepenambt brengt een nieuwe dynamiek in het leven van Isabelle. “Ik werk al 24 jaar in het notariaat en thans bij Notaris Noreille in Lendelede, maar heb mijn vertrek aangekondigd. Ik blijf aan de slag tot er een vervanger is gevonden”, vertelt ze. “Ik heb normaal gezien een heel gestructureerd leven, maar dat is nu wat anders geworden. Als schepen ben je ook na de kantooruren actief. Denk aan recepties, jubilea en huwelijken in het weekend. Om structuur te bewaren, heb ik vaste momenten ingepland waarop ik in het gemeentehuis aanwezig ben. Dat helpt mijn diensten en mezelf.”

Toch betekent het schepenambt dat Isabelle afscheid moet nemen van enkele andere engagementen. “Bij de kerkfabriek moet ik mijn rol na een 15-tal jaar stopzetten. Bij de vormselwerking blijf ik actief, alsook bij het Parochiaal Emmaüs Team (PET), maar als schepen heb ik in het PET geen stemrecht meer. Dat is geen probleem, want ik wist waaraan ik begon.”

Politieke familie

De stap naar de politiek kwam voor Isabelle niet helemaal onverwacht. “Mijn grootvader was burgemeester, en mijn broer Carl was 24 jaar lang een vaste waarde in de Kuurnse en provinciale politiek. Toen Carl in 2018 besliste om te stoppen, trad ik wat meer op de voorgrond. Ik stond in de vorige legislatuur al op een verkiezingslijst, maar broer en zus kunnen wettelijk niet samen in de gemeenteraad zetelen. Pas toen Carl zijn politieke carrière stopte, kon ik verkozen worden.”

Klik

En dat veranderde dus een en ander. Met de vorige gemeenteraadsverkiezingen zetelde Isabelle voor Open VLD in de gemeenteraad. Na zes jaar van “constructieve oppositie” – zoals Isabelle zelf aangeeft –, kreeg ze de kans om deel uit te maken van het bestuur. “De eerste gesprekken rond Burg+ startten eind 2022. We voelden meteen dat er een klik was tussen de kernleden van CD&V en Open VLD. We wilden vooral samenwerken in het belang van Kuurne. Het feit dat degene met de meeste voorkeursstemmen op de grootste lijst sinds deze verkiezingen automatisch burgemeester wordt, was eigenlijk niet zo belangrijk. We kwamen gewoon goed overeen.”

De campagne voor Burg+ was intensief, maar lonend. “We gingen maar liefst 33 keer op huisbezoek en ikzelf deed 30 keer mee. Het was een enorm vruchtbare ervaring; we konden heel wat Kuurnse burgers spreken en hun ideeën verzamelen. Dat we uiteindelijk 14 zetels haalden, was een groot succes.” Dat Isabelle schepen zou worden, kwam niet als een complete verrassing. “Ze hadden me in 2023 al eens informeel gevraagd of ik zo’n engagement zag zitten. Het was wel duidelijk dat er een schepenpost naar iemand van Open VLD zou gaan, en als je tweede op de lijst staat, weet je wat dat betekent. Natuurlijk had ik het iemand anders ook gegund, maar ik ben blij met deze kans.”

Plannen

Isabelle is vastbesloten om haar bevoegdheden niet zomaar in te vullen, maar er actief werk van te maken. “2025 is vooral een planningsjaar waarin de budgetten worden vastgelegd. Ik kan dus nog geen aankondigingen doen over vaste plannen, maar er zijn zeker al ideeën. Bij burgerzaken wil ik de dienstverlening bijvoorbeeld onder de loep nemen. Het moet opnieuw mogelijk zijn om zonder afspraak langs te komen en ik wil zelfs dienstverlening aan huis aanbieden, bijvoorbeeld bij wie minder mobiel is. Ook snelbalies staan op mijn lijst.”

“2025 is vooral een planningsjaar waarbij de budgetten worden vastgelegd”

Op vlak van feestelijkheden ziet Isabelle vooral kansen om de Kuurnse gemeenschap te versterken. “We hebben een traditie van bruisende evenementen, zoals de zomerkiosk, en die wil ik verder uitbouwen. Lokale artiesten en initiatieven verdienen een podium en moeten van hieruit kunnen doorgroeien.” Bij lokale economie ligt de focus op het bestrijden van leegstand in het centrum. “Door de coronacrisis en de centrumvernieuwing kampen we met leegstand. We moeten het winkelgebied aantrekkelijker maken. Dat kan onder meer door nieuwe handelaars aan te trekken, door de parkeerregimes beter af te stemmen. Ook wil ik het bedrijvenpark (BPKN) een betere uitstraling geven.”

Zelfs voor toerisme, een vaak onderschatte bevoegdheid in Kuurne, heeft Isabelle ideeën. “We hebben heel wat te bieden: het Vlaspark, de Roterij Sabbe, een rijke landbouwtraditie (vlas) en onze ezelsverhaal. Ik wil een fietsroute ontwikkelen langs landbouwerven in Kuurne. Mijn man is landbouwer, en ik help hem met het laden van de varkens en het lossen van de biggen. Ik ben dus een beetje boerin”, zegt ze met een lach.

Wensen voor 2025

Isabelle kijkt vol enthousiasme naar de toekomst. Wat wenst ze de Ezelsgemeente voor het nieuwe jaar? “Ik wens Kuurne een leefbare, levendige en aangename toekomst toe. Het gemeentehuis moet een huis worden waar iedere inwoner zich welkom voelt.”