Politieke aardverschuiving in Kuurne: nieuw kartel tussen CD&V, Open VLD en onafhankelijken

Op nog geen negen maanden van de volgende verkiezingen, wordt in Kuurne een nieuwe politieke lijst voorgesteld: Burg+. Huidig burgemeester Francis Benoit zal de lijst aanvoeren. Die bestaat uit leden van CD&V Kuurne, Open VLD Kuurne en onafhankelijken. “Het doel van Burg+ is om burgers actief te betrekken en hun lokale stem te vertegenwoordigen. Nabij zijn, innovatie en iedereen mee zijn belangrijke speerpunten.”

Waarom Burg+?

De naam Burg+ is zorgvuldig gekozen om te benadrukken dat de burgemeester deel uitmaakt van de lijst. De naam gaat ook over de brug tussen de beleidsvoering en de burger. “Burg+ symboliseert een groep van mensen die allemaal een positieve bijdrage leveren aan Kuurne”, aldus burgemeester Francis Benoit.

“De focus ligt op actieve burgerparticipatie en het identificeren van de bijdragen van alle bewoners op diverse beleidsterreinen. Denk maar aan klimaat, ondernemen, vrije tijd, welzijn, sociaal beleid, financiën, veiligheid, wonen en zoveel andere. Door aandacht te besteden aan de lokale stem, willen we op elk vlak een grote plus realiseren. Nabij zijn, innovatie en iedereen betrekken, zijn de uitgangspunten.”

Ambitieus besturen met nieuw talent

Francis Benoit is opnieuw kandidaat-burgemeester en laat zich met Burg+ omringen door een team van ervaren krachten en nieuwe talenten. “We vormen één fractie, geen samenstelling van verschillende fracties binnen één lijst. Na de verkiezingen blijven we als één lijst in de Kuurnse gemeenteraad. Een duidelijke keuze met de nadruk op samenwerken om de lokale stem van onze inwoners te vertegenwoordigen. Op een frisse en eerlijke manier.”

“We zijn één groep, één fractie en één lijst voor zes jaar.”

Burg+ kiest bewust voor een moderne lokale lijst, los van nationale partijen, voor de toekomst van Kuurne. Doordat de nieuwe partij geen directe nationale banden heeft, mag er wel nog actief campagne worden gevoerd tijdens de nationale sperperiode. Al geeft burgemeester Benoit aan dat dat slechts een detail is geweest bij de keuze voor dit nieuwe kartel.

Geen motie

Open VLD is in de huidige legislatuur nog steeds oppositie en burgemeester Benoit verzekert dan ook dat er nu niet plots een motie van wantrouwen zal worden ingediend: “We gaan Kuurne nu niet plots op z’n kop zetten met zo’n motie. De liberalen blijven nu nog even oppositie voeren en dit zal geen invloed hebben op de afwerking van de huidige legislatuur.”

De vete tussen Francis Benoit en de vorige burgemeester Carl Vereecke (Open VLD)lijken zo voorgoed passé. “Carl en ik zaten vorig weekend nog zeven uur samen aan tafel”, zegt Benoit. “We komen overeen en hebben de vete publiekelijk ook al opgelost. En nee, hij komt niet terug in de Kuurnse politiek.” Rik Bouckaert van Open VLD Kuurne verklaart de keuze: “We zijn als oppositie telkens kritisch, maar constructief gebleven. De wegen tussen CD&V en Open VLD zijn opnieuw gelijklopend. Gisteren zijn trouwens alle coalitiepartners al ingelicht.”

Voor alle inwoners

De lijst wil er zijn voor alle inwoners: een lijst van anciens en lokale ondernemers tot nieuwkomers die hun weg nog zoeken. Burg + zal ontmoetingen en hulp in wijken faciliteren, op groene pleintjes, en via verenigingen. “In plaats van polarisatie en extremen, stimuleert Burg+ begrip en luisterbereidheid. Door drempels weg te nemen, gelijke kansen te bieden, vlot aanspreekbaar te zijn en nuances te brengen, willen we de toekomst van zowel onze huidige als onze volgende generaties verzekeren,” besluit Francis Benoit.

Burg+ is officieel gestart en er wordt nu al actief gewerkt aan de voorbereidingen en het programma. Tegen de lente zullen de 23 kandidaten voorgesteld worden. Eind mei zullen dan de plaatsen worden toegekend. Burgers met interesse kunnen contact opnemen via Facebook, Instagram, LinkedIn, het mailadres vraaghet@burgplus.be of, en nog het liefst van al, via persoonlijk contact. De partij heeft ook haar eigen site.