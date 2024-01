Vrijwilligers helpen mee om Aziatische hoornaar te bestrijden in Wingene

Op maandag 29 januari vond de gemeenteraad in Wingene plaats en er werd een vraag gesteld over de aanpak van de Aziatische hoornaar, die een bedreiging vormt voor de lokale bijenpopulatie. Op provinciaal en gemeentelijk vlak werden er maatregelen genomen.

De Aziatische hoornaar is ook in onze regio wijd verspreid. De aanwezigheid van de Aziatische hoornaar is slecht nieuws voor de honingbijen en tal van andere insecten. Binnenkort worden de koninginnen van de Aziatische hoornaar wakker uit hun winterrust en vliegen ze rond om nieuwe nesten te maken. Raadsleden Stefaan Verhelle (CD&V) en Martin Devisscher (Burgerbelangen) stelden vragen over het verder verloop en de aanpak van de Aziatische hoornaar.

Schepen van Klimaat, Milieu en Duurzaamheid, Brecht Warnez (CD&V) verduidelijkt: “Wij vragen aan onze land- en tuinbouwers en ondernemers in het algemeen om in te zetten op bijenvriendelijke maatregelen zoals het inzaaien van bloemenranden rond percelen en bijenhotels te plaatsen. We zetten met de vrijwilligers van Bieland hard in om bloemenzaad te winnen en te verdelen over inwoners om onze gemeente bijvriendelijk te maken. Dit zijn heel veel maatregelen om het bijenbestand te doen groeien, maar ook net daarom is het heel belangrijk om de exoot de Aziatische hoornaar te bestrijden.”

Vallen plaatsen

De gemeente is deel van een provincie breed project dat zich richt op het opsporen en bestrijden van deze soort. Intussen zijn er 42 West-Vlaamse gemeenten, waaronder ook Wingene, die meestappen in het project. Iedere gemeente krijgt lentevallen gebaseerd op hun inwonersaantal en voor Wingene komt dat neer op één val per duizend inwoners, of vijftien vallen. Deze vallen moeten voor 1 maart worden uitgezet en door vrijwilligers worden opgevolgd. Er werd door de dienst Milieu en Klimaat een oproep gedaan om mee te werken aan dit project bij de milieuraad en bijenvereniging de Munckebie. De nodige vijftien vrijwilligers zijn intussen gevonden, inclusief een kleine reservelijst. “Wij hebben vijftien vrijwilligers gevonden die gespreid over de gemeente deze vallen zullen uitzetten. Het zijn mensen met enige vakkennis want we willen natuurlijk dat die hoornaars selectief worden gevangen en worden afgescheiden van de nuttige insecten die zinvol zijn voor onze land- en tuinbouw. Volgens bijenexperts zijn vijftien vallen voldoende om de oppervlakte van de gemeente aan te pakken.