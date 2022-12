Ruiseleedse gemeenteraad keurt ondanks heftig verzet van oppositie principieel de fusie met Wingene goed

Zoals verwacht heeft de Ruiseleedse gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, principieel de fusie met Wingene goedgekeurd. Eerder op de avond viel diezelfde beslissing al in Wingene, maar daar was er minder protest. Uiteraard werd er nog heftig gediscussieerd in Ruiselede en leggen de tegenstanders van de fusie en de mannen achter het referendum zich nog altijd niet neer bij de fusie. Er loopt immers ook nog een klacht bij de minister en de gouverneur. Maar niettemin is er opnieuw een grote stap gezet richting fusie tussen de twee landelijke gemeenten.

Vanavond moest de Ruiseleedse gemeenteraad zich buigen over een principiële goedkeuring van de fusie met Wingene per 1 januari 2025. Op 27 november ging er een niet-bindend referendum aan vooraf. De meerderheid van de opgedaagde Ruiseledenaren was daar tegen een fusie, maar ook heel wat dorpsgenoten gingen niet stemmen. Die rekende burgemeester Greet Deroo in haar kamp. Referendum of niet, het was de gemeenteraad die het verdict moest vellen. En daarvoor wat veel volk opgedaagd. Het was ook het laatste punt op de agenda, tijd genoeg dus voor het voorspel. Streep door de rekening van Respect, is wel dat Frederik Crul niet op tijd terug geraakt was van zakenreis. Daardoor was de verhouding tussen meerderheid oppositie 9-7, ipv 9-8. Christel L’Hoost, ook al Respect, volgde de gemeenteraad online en stemde ook mee.

De gemeenteraad in de het Ruiseleedse stadhuis kende uiteraard een grote belangstelling. De kennisname van de volksraadpleging die op 27 november werd gehouden en waarvan de uitslag zeer duidelijk was, maar ook tot twee interpretaties leidde, lag er voor. RKD, de partij van burgemeester Greet Deroo, hield voet bij stuk en vond nog steeds dat een fusie met Wingene de beste keuze was voor Ruiselede en haar inwoners, de oppositie van Respect was een andere mening toe gedaan. Ze hadden voor de gemeenteraad ook nog een klacht ingediend bij de gouverneur én de minister om de gang van zaken in dit fusietraject aan te klagen.

Simpelweg de beslissing meerderheid tegen minderheid goedkeuren leek de evidentie, maar door de krappe meerderheid van RKD (negen zetels) tegenover Respect (acht) hoefde er maar één gemeenteraadslid uit de partij te zijn die overstag ging om de princiepsbeslising ook af te keuren. De spanning was dan ook te snijden. Maar het ging er ook wat ludiek aan toe. Sylvia Konior, de kunstfotografe die momenteel te zien is in Bake Off, had zich verkleed als bruid. “Ja, ik vind Wingene een goede partij. Ik heb er zelfs geen huwelijkscontract voor nodig”, maakte ze een statement. “Dit niet meer om een fusie, maar het is politiek gedoe.”

Sylvia Konior, bekend van Bake Off, toonde zich hier (aan de zijde van een goede vriend) de gewillige bruid voor een huwelijk met de gemeente Wingene.

De gemeenteraad vond overigens ook in hibride vorm plaats, er was ook een livestream om Christel L’Hoost (Respect) toe te laten de gemeenteraad bij te wonen. En uiteraard ook om te stemmen. Voor het gemeentehuis waren de mensen die achter het referendum zaten opgedaagd met pamfletten, maar ook het pro-fusiekamp was er met een spandoeken. De meningen bleven dus duidelijk verdeeld.

De ‘mannen’ van het referendum en oppositiepartij Respect ware present met spandoeken en pamfletten.

Ook ‘pro fusie’ waren er spandoeken, de meerderheidsleden van RKD waren zelfs eerst op post.

Letterlijk om klokslag 20 uur schoot burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Greet Deroo de raad op gang, maar iedereen wist natuurlijk dat het venijn in de staart zou zitten.

In Wingene stemt men voor de fusie

Ondertussen vond in Wingene dus ook de gemeenteraad plaats, daar stond het punt als tweede geagendeerd. De partij van burgemeester Lieven Huys (CD&V) heeft er een absolute meerderdheid. De 16 CD&V’ers stemden voor, de zes oppositieleden van N-VA en Burgerbelangen onthielden zich.

Oppositiepartij Respect had bij de kennisname van de resultaten van de volksraadpleging opmerkingen op de manier waarop het referendum was verlopen. Er was inmenging van schepenen, niet iedere Ruiseledenaar zou ook de stembrief thuis ontvangen hebben en burgemeester De Roo zou de mensen aansporen om niet gaan stemmen. De burgemeester ontkende formeel dat ze dat persoonlijk aan mensen heeft gezegd. Marnix Van Daele (Respect) vond het wel frappant dat op de Facebookpagina van RKD dit wel zo werd geponeerd en dat de burgemeester toch het gezicht van haar partij is.

Welles-nietes in debat over de fusie

Burgemeester Deroo benadrukte dat men de Ruiseleedse identiteit niet wilde verliezen en dat het niet zal opgeslorpt worden. Maar ze besefte tegelijk dat er meer nood was aan participatie en heldere communicatie. Ze vond het ook belangrijk de snelheid in het dossier te respecteren, omdat er zo nog een lange tijd zit tussen de principiële beslissing en de definitieve beslissing. De burgermoeder haalde ook nog heel wat voordelen aan van de fusie, maar besefte tegelijk dat er ook nog vragen heersen. Een participatietraject zal wel nog volgen, burgers, verenigingen en belangengroepen zullen daarin betrokken worden.

Uiteraard ontspon zich daarna nog een debat. Marnix Van Daele (Respect) kwam nog eens terug op de infovergadering waar een studiebureau een analyse had gemaakt van de gemeente. “Ik had altijd gedacht dat we er financieel goed voor zaten, maar we blijken in de oranje zone te zitten. Op vlak van de ambtenaren blijken we rood te kleuren. Jullie zitten al 20 jaar mee aan het stuur, voel je je daar niet ongemakkelijk bij?”

Greet De Roo (RKD): “Het is – zeker de jongste jaren – niet makkelijk om de juiste profielen aan te trekken. Zeker als kleine gemeente, waar je qua weddeschalen moeilijk kan concurreren.”

Gilles Verstraete (Respect): “U hebt beweerd dat heel wat mensen die de petitie tekenden, niet wisten wat ze ondertekenden. Ondertussen zijn wel meer dan 1.900 mensen komen stemmen. Wisten die mensen niet wat ze deden? Er is blijkbaar ook gepraat met andere gemeenten, bestaan daar documenten van. Zijn er informele gesprekken geweest met Tielt en Aalter? Een studie met al onze buurgemeenten had echt gemoeten.” Een tussenkomst waarvoor het raadslid luid applaus kreeg.”

Hannes Gyselbrecht (Respect): “Wat houd je nog tegen om de stem te horen van bijna 2.000 mensen? Met 43 procent van de bevolking die naar het referendum kwamen. Een Vlaamse record.”

Greet Deroo: “Ik heb geleerd dat het vooral over emotionaliteit gaat. Ik ben zo aangevallen, dat ik zelfs in gesloten zitting niets meer durf verklaren. Het wordt toch telkens tegen mij gebruikt. Ik geef toe, een fusie met Aalter financieel zou niet slecht zijn. Maar wij zijn West-Vlaming. We zijn zo ingebed in dat West-Vlaams verhaal. Er is nog geen fusie gebeurd tussen twee gemeenten uit een andere provincie.”

Chris Hullebusch (Respect): “Er is maar één probleem. Er moest meer transparantie geweest zijn.”

Gilles Verstraete: “Het is het belangrijkste examen in jaren en het is van in het begin verkeerd gelopen. Jammer dat je toen niet ingezien hebt dat we opnieuw konden beginnen.”

Greet Deroo: “Ik was 16 toen de fusie in 1976 zich voltrok, ik was van ‘t Veld en ben dat nog altijd. Wij zullen onze identiteit als Ruiseledenaar te verliezen, net als de Wingenaars.”

Marnix Van Daele: “Ongehoord dat je opgeroepen hebt niet te gaan stemmen, hopend dat er veel mensen niet zouden komen en dat de drempel niet gehaald zou worden. Dat is ondemocratisch. Je hebt zelf de hoge opkomst zo in de hand gewerkt. Zelfs trouwe RKD-stemmers zijn komen stemmen tegen de fusie. Ooit komt dit als een boomerang in je gezicht terug.”

Lieve Van Erum: “Wij horen dat binnen Midwest gewerkt zou kunnen worden met districten, waarop je kunt samenwerken, maar je eigenheid kan behouden met je gemeente. De moeilijkere dossiers zouden naar een hoger niveau getild kunnen worden. Is deze denkpiste ooit onderzocht?”

Greet Deroo: “Dat leeft niet binnen Midwest. Brugge wil dat, een grote fusie met daarna districten. Maar dat is niet voor deze regio voor binnenkort. Met de 16 burgemeesters is dat nog niet besproken geweest. We wilden wel samen mensen rekruteren om diensten te verlenen voor alle gemeenten.”

Burgemeester Greet Deroo leidde zelf het punt over de fusie in.

Daarna volgde een stemming. Met 9 tegen 7 keurde de meerderheid principieel de fusie met Wingene per 1 januari goed.

Respect heeft wel nog een klacht lopen bij de gouverneur en de minister (zie hieronder). Maar of dat nog soelaas zal brengen voor de tegenstanders van de fusie, valt natuurlijk af te wachten.

Marc Vandaele, een van de initiatiefnemers van het referendum, blijft strijdvaardig, maar was niet verbaasd over de stemming. “Het is één grote klucht, het is belachelijk hoe de woorden telkens verdraaid worden. Maar we leggen er ons nog niet bij neer. We moeten ons nog eens beraden, maar we gaan zeker door.”

Wat allemaal voorafging