Dit zijn de twee Ruiseledenaren achter het referendum over fusie met Wingene: “Dit gaat over onze toekomst. We móesten wel iets doen”

Dat Ruiselede straks naar de stembus trekt, is grotendeels de verdienste van Stijn De Ram (45) en Marc Vandaele (60). De twee Kruiskerkenaren verzamelden in amper 2,5 maanden liefst 1.540 handtekeningen en beukten de deur richting volksraadpleging open. “Aan de zijlijn staan toekijken, was geen optie.”

Ze zijn intussen uitgegroeid tot twee rasechte BR’s, Bekende Ruiseledenaren. Stijn De Ram en Marc Vandaele, buren uit de Kruiskerkestraat in Kruiskerke, vonden in april allebei dat de fusieplannen met Wingene volledig boven de hoofden van de Ruiseledenaren gebeurd waren en bundelden de krachten.

“We liepen elkaar tegen het lijf tijdens de festiviteiten rond 75 jaar Kruiskerke en kwamen al snel tot de conclusie dat we wel iets móesten doen”, klinkt het in koor. “Zomaar langs de zijlijn staan toekijken hoe onze gemeente haar eigenheid zou verliezen, dat was geen optie.”

Nadat ze zich eerst grondig informeerden, kwamen Stijn en Marc al snel tot de conclusie dat een volksraadpleging de enige manier was om de stem van de Ruiseledenaar te laten horen. Van begin mei tot midden juli trokken ze zo goed als elke avond doorheen de Ruiseleedse straten en belden ze bij de mensen aan. “Met de simpele vraag of ze onze noodkreet wilden steunen.”

“Wij zijn niet tégen een fusie, het gaat over de manier waarop”

“2,5 maanden nadat we de eerste deurbel hadden ingedrukt, klokten we af op 1.540 geldige handtekeningen, veel meer dan de 1.100 (twintig procent van de Ruiseledenaren, red.) die we nodig hadden. En dan hadden we de helft van Ruiselede nog niet bezocht. Ik denk dat we makkelijk op dubbel zoveel handtekeningen hadden kunnen afklokken.”

Duidelijk signaal

Dat de respons zo massaal was, verrast het duo niet. “De weinige keren dat iemand níet wilde tekenen, vormden echt de uitzondering. Dat de volksraadpleging nu ook effectief plaatsvindt, is een overwinning voor de democratie. En een duidelijk signaal van de burger. Die wil zijn mening geven, want dit verhaal gaat over onze toekomst.”

Marc en Stijn kruisen de vingers dat hun collega-Ruiseledenaren zondag massaal naar de vier stembureaus trekken. “We mogen het belang hiervan niet onderschatten. Daarom zijn we een drietal weken geleden opnieuw de boer opgegaan, gewapend met flyers om ons standpunt uit de doeken te doen. Eigenlijk hebben we maar één oproep: ga zondag gaan stemmen. Punt.”

Zelf hebben de buren geen enkele politieke drijfveer, benadrukken ze. “We zijn alleen maar begaan met onze gemeente. De fusieplannen en volksraadpleging zijn de laatste weken wel het gespreksonderwerp nummer één. Wij worden letterlijk overal aangesproken.”

“We worden zelfs staande gehouden wanneer we ergens met onze fiets passeren. Dan krijgen we vaak ook andere politieke items voor de voeten geworpen, maar daar kunnen en willen we ons niet om bekommeren. Ons doel is om zoveel mogelijk Ruiseledenaren zondag te zien stemmen.”

Politieke spelletjes

Dat de volksraadpleging ondertussen het onderwerp van politieke spelletjes geworden is, betreuren Stijn en Marc. “Spijtig dat de meerderheid van RKD en oppositiepartij Respect elkaar niet kunnen vinden.”

“We denken ook dat ze in het gemeentehuis nooit hadden gedacht dat er plots twee Ruiseledenaren zouden rechtstaan om een volksraadpleging op poten te zetten. Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet tégen een fusie. Het gaat ons over de manier waarop. De burger moet gehoord worden.”

Zelf zullen de initiatiefnemers allebei neen stemmen. “Omdat Wingene nu eenmaal niet de beste en meest logische partner is”, zeggen ze. “Het is een mooie en sterk uitgebouwde gemeente, maar we sluiten te weinig bij elkaar aan. Ook geografisch klopt het niet. Van Zwevezele tot Ruiselede: veel te langgerekt. Bovendien zijn we vanuit Ruiselede meer op Tielt en Aalter gericht, al willen we daarmee niet zeggen dat dit onze voorkeurspartners zijn.”

Zeven jaar

Of het Ruiseleedse gemeentebestuur de uitslag zal volgen, is ook voor Stijn en Marc nog een raadsel. “We hopen het, maar zijn bijna zeker van niet. Daarom: hopelijk is de opkomst erg hoog. Dan kunnen ze in het gemeentehuis het resultaat gewoon niet negeren. Dat de meerderheid openlijk oproept om niet te gaan stemmen, is veelzeggend. Zo willen ze een stilzwijgende meerderheid creëren.”

“Al slaan ze daarmee hun eigen ruiten in. In 2018, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, was een van de verkiezingsbeloftes van RKD dat ze de eigenheid van Ruiselede zo lang mogelijk zouden bewaren. Nu weten we hoe lang dat was: zeven jaar.”