Ruiseleedse oppositiepartij Respect dient klacht over fusietraject in bij gouverneur en minister: “Resultaten referendum worden genegeerd”

Volgens oppositiepartij Respect is de Ruiseleedse bestuursmeerderheid op z’n minst onzorgvuldig te werk gegaan bij de voorbereidingen voor de geplande fusie met Wingene. Naar aanleiding van het feit dat het gemeentebestuur de resultaten van het referendum nu naast zich neer lijkt te gaan leggen, dient de partij klacht in bij de gouverneur en bij de bevoegde minister in de hoop het fusiedebat alsnog te heropenen.

Maandag staat in Ruiselede de principiële beslissing om effectief over te gaan tot een fusie met Wingene op 1 januari 2025 op de agenda van de gemeenteraad. Daarmee komt de fusie een flinke stap dichterbij. De raadsleden van Respect (die een zitje minder hebben dan die van RKD) zijn van plan tegen te stemmen.

Geen debat

“Een logische stap zou zijn dat er na de zeer duidelijk uitslag van het referendum (92 procent van de mensen die gingen stemmen stemden tegen – red.) toch even op pauze gedrukt wordt. We hadden verwacht dat het debat op z’n minst heropend zou worden. Maar dat gebeurde niet. De resultaten van het referendum werden onrechtmatig geïnterpreteerd en men is van plan om het resultaat naast zich neer te leggen en doodleuk verder te doen.”

“Aangezien RKD opriep om niet te gaan stemmen, werd iedereen die dat wel wou doen meteen gestigmatiseerd”

Volgens Gyselbrecht wordt daarmee de stem van het volk genegeerd. “Een referendum is dan wel niet bindend, het is wel een belangrijk democratisch signaal. Aangezien RKD opriep om niet te gaan stemmen, werd iedereen die dat wel wou doen meteen gestigmatiseerd. Vooraf is nooit met andere gemeenten dan Wingene gepraat, een inhoudelijk debat is er nooit geweest en er is dus geen degelijk onderbouwde visie over waarom we voor Wingene zouden moeten kiezen. Daarom hebben we ook klacht ingediend bij gouverneur Decaluwé en bij minister van Binnenlands Bestuur Somers. We hopen dat dit punt geagendeerd wordt op de commissie binnenlandse aangelegenheden van het Vlaams parlement.”

Emotioneel spelen

De partij reageert ook op de open brief van burgemeester Greet De Roo die deze week in alle Ruiseleedse bussen zat. In die brief verontschuldigt De Roo zich voor de manier waarop alles verlopen is en benadrukt ze dat ze in de voorbije vijftien jaar als burgemeester altijd het beste voor had met de gemeente. “De burgemeester beschuldigde ons er al meermaals onterecht van dat we het emotioneel spelen. Maar in die brief speelt ze het zelf emotioneel. Maar sorry zeggen en tegelijk volharden in de boosheid? Dat kan er bij ons niet in. Nochtans is het nog niet te laat om, nu er fouten toegegeven zijn, het debat te heropenen.”

Autonoom beslissen

In hoeverre de klachten van Respect aan de hogere overheden veel zoden aan de dijk zullen brengen, valt af te wachten. Een gemeentebestuur kan en mag in elk geval autonoom beslissen over een fusie. Daar hoort een participatietraject bij, maar dat traject kan ook na de beslissing om te fuseren afgelegd worden, zoals in Ruiselede.