Maandagavond D-day voor fusie Ruiselede-Wingene: “We hopen dat één meerderheidslid het licht ziet en we de fusie formeel kunnen afvoeren”

Maandagavond zal het gemeentehuis van Ruiselede onder hoogspanning staan, want de gemeenteraad buigt zich over de principiële beslissing rond de geplande fusie tussen Wingene en Ruiselede. Bij oppositiepartij Respect hopen ze dat één lid van de meerderheid tegen zal stemmen. “Dan kunnen we dit verhaal opnieuw, en beter, aanpakken.”

Op 1 januari 2025 willen Wingene en Ruiselede samensmelten tot een nieuwe en grotere fusiegemeente. Toen de plannen in april van dit jaar voorgesteld werden, was de hoerastemming nog groot. Acht maanden later is die omgeslagen in een begrafenissfeer.

Eind november trokken 1.917 Ruiseledenaren naar het referendum om zich over de plannen uit te spreken, liefst 1.753 of 91 procent daarvan stemden tegen. Een duidelijk signaal volgens de organisatoren en oppositie, meerderheidspartij RKD had vooraf opgeroepen om thuis te blijven en beschouwt die stilzwijgende groep als ja-stemmers.

Sindsdien bevindt burgemeester Greet De Roo zich in het oog van de storm. Deze week stuurde ze alle inwoners van Ruiselede een open brief om zich te verontschuldigen voor de ongelukkige communicatie over de fusie, maar verdedigde ze eveneens de keuze voor Wingene. Oppositiepartij Respect liet dan weer weten klacht in te dienen bij gouverneur Decaluwé en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

“Als de fusie maandagavond niet goedgekeurd raakt, zitten ze in Ruiselede, en Wingene, met een groot probleem” – professor politieke wetenschappen Herwig Reynaert

Maandagavond blazen de negen meerderheidsleden van RKD en acht oppositieraadsleden van Respect verzamelen in de feestzaal van het gemeentehuis. De laatste gemeenteraad van het jaar zal het venijn in de staart hebben, want het tiende punt handelt over de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging van de gemeente Ruiselede en de gemeente Wingene.

Een punt waar goedkeuring voor vereist is, zegt ook Herwig Reynaert, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. “Als dat niet gebeurt, zitten ze in Ruiselede – en Wingene – met een groot probleem”, klinkt het onomwonden.

“Als we er maandag ook formeel de stekker kunnen uittrekken, hebben we de kans om opnieuw te beginnen” – Hannes Gyselbrecht, oppositie

“Uiteindelijk zijn het de zeventien verkozenen in de gemeenteraad die de fusieplannen groen licht moeten geven. Het referendum van eind vorige maand toont de teneur onder de bevolking, maar de stem van de 1.753 Ruiseledenaren die er hun mening gaven, weeg lichter dan die van de 17 leden van de gemeenteraad.”

Het kan dus best spannend worden, maandagavond. “De meerderheid in Ruiselede is inderdaad erg krap. Als één lid van de meerderheid tegen stemt, krijgen we een compleet ander verhaal. Dan kan deze fusie de prullenbak in, want beide betrokken partijen moeten hun fiat geven.”

Ook in Wingene staat maandagavond de principiële beslissing op de agenda, maar daar worden geen hindernissen verwacht. Het CD&V van burgemeester Lieven Huys heeft er bovendien een absolute meerderheid

Haken en ogen

Hannes Gyselbrecht van oppositiepartij Respect leeft op hoop, zegt hij. “We duimen dat iemand van RKD alsnog het licht ziet en tegen stemt. Dit hele fusieverhaal hangt met haken en ogen aan elkaar. Er was van bij de start geen transparantie, geen duidelijkheid. De Ruiseledenaar verdient beter. Dat heeft hij tijdens het referendum ook laten blijken.”

“Als we er maandag ook formeel de stekker kunnen uittrekken, hebben we de kans om opnieuw te beginnen. En op een goeie, open manier op zoek te gaan naar de juiste fusiepartner voor Ruiselede .Dan kunnen we dit verhaal opnieuw, en beter, aanpakken.”