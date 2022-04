Rotonde aan Guynemermonument wordt veiliger voor fietsers

Er zijn plannen om de rotonde aan het Guynemermonument in Poelkapelle aan te passen. Er komt een scheiding tussen fietsers en het zwaar verkeer. Verder kwamen op de gemeenteraad ook het woonzorgcentrum, de gemeentebelastingen en het eerste bos in de gemeente ter sprake.

De ouderraad van de lagere school in Poelkapelle was al langer vragende partij om het fietspad aan de Guynemerrotonde veiliger te maken. Het lokaal bestuur zette in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu een ontwerp op papier om het fietspad uit de rotonde te halen. Dinsdagavond worden die plannen ook toegelicht aan de inwoners van Poelkapelle. De infosessie start om 19 uur in zaal ‘t Klasje in de Nieuwplaats 14 in Poelkapelle. De infosessie kan hier ook live gevolgd worden.

“Voor de fietsers is dat goed nieuws”, sprak raadslid Lieven Vanbelleghem maandagavond op de gemeenteraad. “Eerder hadden we in de commissie openbare werken aangegeven dat het aantal verkeersbewegingen voor zwaar verkeer bij dergelijke ingreep wel sterk zal toenemen. Vooral de richting Roeselare-Houthulst zal het zwaar te verduren krijgen. Dat betekent dat vrachtwagens een extra rondje zullen moeten draaien om in de juiste rijrichting hun weg te kunnen verderzetten. Dat betekent overlast voor de buurt.”

Schepen van Openbare Werken Jean-Marie Callewaert (Vooruit) ziet voor- en nadelen. “De fietsers zullen veiliger zijn tussen de vluchtheuvels en er treedt geen gevaar op voor de dode hoek. Het nadeel is natuurlijk het rondjes draaien.”

Uitbreiding zorgcampus

Oppositiepartij CD&V bracht verder ook het woonzorgcentrum ter sprake. Raadslid en voormalig schepen Marleen Soete (CD&V) vreest dat die uitbreiding op de lange baan geschoven wordt door de meerderheid. Volgens burgemeester Dominique Cool (N-VA) moet eerst de omgevingsvergunning en het asbestdossier rond zijn vooraleer het dossier voor VIPA volledig kan zijn. “Zolang dat geen feit is, is er geen betaling aan de architect. Ik kan wel zeggen dat het budget ondertussen opgelopen is tot 5 miljoen euro. Bovendien werden de exploitatiekosten- en opbrengsten in de prognose rooskleurig voorgesteld. De actieve wachtlijst bedraagt de laatste weken nul. Wij kunnen ons niet permitteren om met lege kamers te zitten.”

“Corona is wel de oorzaak dat de wachtlijst kromp. Dat zal zich herstellen”, reageerde Soete. “De bevolkingsgroep vanaf 60 jaar op de gemeente stijgt met bijna 14 procent, voor 80-plussers is dat zelfs 21 procent op 10 jaar tijd. Wij hebben recht op de VIPA-subsidies en willen weten hoelang ze nog geldig zijn om de bouw mogelijk te maken.” Burgemeester Cool rondde het debat af door te stellen dat hij nog steeds achter de uitbreiding staat, maar plaatste er ook kanttekeningen bij: “We gaan niet investeren tot in het oneindige. Wij merken ook dat thuiszorg en mensen in kleinere gemeenschappen opvangen een steeds grotere rol speelt.”

Lagere gemeentebelasting

Nog op de gemeenteraad werd de nieuwe lagere gemeentebelasting tot 2025 goedgekeurd. Gezinnen en bedrijven betalen voortaan 120 euro in plaats van 150, éénoudergezinnen met kinderlast 60 euro in plaats van 120 en éénpersoonsgezinnen 60 euro in plaats van 75.

Verder werd ook de aankoop van het perceel in de Hooyaardstraat goedgekeurd voor de aanplanting van een bos. Schepen Laurent Hoornaert (Tope8920) noemde het een historisch moment. “Dat Langemark-Poelkapelle bijzonder weinig groen heeft, werd door verschillende onderzoeken van Binnenlands Bestuur Vlaanderen reeds pijnlijk vastgesteld”, aldus Hoornaert. “Onze gemeente scoort zeer zwak op vlak van groen en bos in functie van de totale oppervlakte. Daarom heeft het lokaal bestuur de ambitie ingeschreven om minstens twee hectare te verwerven voor de realisatie van (speel)bos én zijn er ook middelen voorzien om private bebossing te betoelagen.”

De verkoper David Fieuw ontvangt van de gemeente 121.079 euro. Dat is 70.000 euro per hectare. Raadslid Jan Haleywck (CD&V) noemde dat te veel. “Natuurpunt geeft niet meer dan 35.000 euro voor natuurgebied”, zei hij. Schepen Hoornaert meende dat de site een zekere groene voorsprong heeft. “Eerlijk: ik ben blij dat we iets hebben kunnen doen. Want elke boom telt.”

(pco)