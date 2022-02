Oppositie maakt zich zorgen over toekomst Keiems voetbal: “Wanneer beginnen jullie met het echte werk?”

Nu Omgeving Vlaanderen opnieuw de vergunning voor het kunstgrasveld in Keiem aanvecht, lijkt het terug naar af in het dossier van een nieuw voetbalterrein voor Sporting Keiem. Oppositiepartijen Vooruit en N-VA trekken dan ook van leer tijdens de gemeenteraad en dringen aan op een snelle oplossing.

Kurt Vanlerberghe (Vooruit) heeft het punt over de toekomst van het Keiems voetbal laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad. “Tijdens de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) van vorige week was te horen dat het ruimtelijk uitvoeringsplan sport en recreatie Keiem nog opgestart moet worden. De verkennende gesprekken met het studiebureau hebben nog niet plaatsgevonden. De bestuursmeerderheid wil gaan voor de Warande als nieuwe locatie voor het voetbalveld. Dat zal opnieuw op verzet stoten bij de Vlaamse overheid omdat het te ver van de dorpskern ligt. Er dreigt dus een rampscenario voor Sporting Keiem.” Ook Bert Laridon (N-VA) maakt zich zorgen en dringt aan op een snelle oplossing. “Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het belangrijkste document voor de toekomst van onze stad en dat blijft maar aanslepen. Er is in dit dossier al zoveel geld gestopt en er volgden telkens herexamens waarvoor het stadsbestuur nog niet is geslaagd. Ik zie werkelijk geen enkele vooruitgang. Spits je toe op de nieuwe locatie in plaats van te focussen op vroegere vergunningen.” Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) blijft achter de nieuwe locatie staan. “Dat de zoekzone aan de Warande geen haalbare kaart zou zijn is voorbarig. Een voetbalveld dichter bij de dorpskern vraagt om problemen op vlak van veiligheid en leefbaarheid voor de buurt. We hebben ons in dat dossier gespiegeld aan Moorslede-Dadizele, dat ook een zonevreemd voetbalveld heeft en wel een tijdelijke vergunning kreeg voor het kunstgrasveld.”

Kunstgrasveld

Schepen van Sport Marc De Keyrel (CD&V) tot slot wil gaan voor een overleg met Omgeving Vlaanderen die het tijdelijke kunstgrasveld heeft afgekeurd. “We zullen tegen de zomer stappen ondernemen om in dialoog te gaan met Omgeving Vlaanderen. Iedereen weet dat het kunstgrasveld de enige oplossing is voor de meer dan 100 jeugdspelers en hun entourage. Het klopt dat er in het meerjarenplan geen budget is voor de nieuwe accommodatie in Keiem. Het geld dat we voorzien hadden voor het kunstgrasveld behouden we wel. Daarmee kunnen we de grond verwerven waarop we het nieuwe terrein plannen.” (GUS)