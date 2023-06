Langemark-Poelkapelle stap dichter bij camerabewaking: “Niet enkel tegen sluikstorten, maar ook vandalisme”

Het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle wil een mobiele camera aanschaffen om vandalisme en sluikstorten tegen te gaan en moest daarvoor een positief advies krijgen van de gemeenteraad. Bij de camera moet wel telkens een duidelijke bord komen die zegt dat je gefilmd wordt.

De gemeenteraad gaf maandag een positief advies voor het plaatsen van een tijdelijke vaste camera op het grondgebied Langemark-Poelkapelle. Bij de voorstelling van het meerjarenplan had het bestuur al de intentie geuit dat ze in het Vijverpark camera’s wilden plaatsen om vandalisme en sluikstorten tegen te gaan en zette daarvoor 24.000 euro opzij. Met het positief advies van de gemeenteraad kan er nu ook overgegaan worden tot aankoop.

Mobiele camera

Lieven Vanbelleghem (CD&V) vroeg wat er precies bedoeld wordt met een tijdelijke vaste camera. “Tijdelijk betekent dat hij mobiel is, dus dat we de camera kunnen verplaatsen. Met vast wordt er bedoeld dat hij een vast beeld registreert en dus niet zwenkt”, antwoordde burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Hij kan dus overal in de gemeente gebruikt worden, en niet alleen aan de vijver.”

Glasbol Sint-Juliaan

Vanbelleghem greep het punt ook aan om het zwerfvuil en sluikstorten aan de glasbol in Sint-Juliaan aan te kaarten. “Ik stuurde foto’s van pmd-zakken. Dat is daar schering en inslag, soms zitten er zelfs pampers in. Het is zeker nodig dat er meer cameratoezicht komt. Maar als je vroeger de camera van Mirom zette dan stond er ook een groot plakkaat met ‘cameratoezicht’. Ik hoop dat met deze camera de bordjes bij de toegangswegen in de gemeente voldoende zijn? Als er dan toch andere bordjes moeten komen, dan zijn ze toch beter wat subtieler.”

Wet op privacy

“Het is wettelijk verplicht dat je bericht op de plaats waar de camera staat dat er camerabeelden opgenomen worden. Dat is effectief een gevolg van de wet op de privacy. Je kan daar niet van onderuit. Het moet alleszins duidelijk leesbaar zijn. Dat er inderdaad rondom rond in de gemeente al bordjes staan met ‘camerabewaking’ is niet voldoende”, reageerde de burgemeester. “Het is wel zo dat de camera’s die Mirom plaatst enkel mogen gebruikt worden om sluikstorten vast te stellen. Deze camera van de gemeente zullen we ook kunnen gebruiken om vandalisme te bestraffen.” (TOGH)