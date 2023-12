Koksijde blijft investeren in een duurzame toekomst

Ook op de zesde aanpassing van het Koksijdse Meerjarenplan (MJP) 2020-2025 hebben de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie, de renteverhogingen en de energiecrisis een aanzienlijke impact. Het financieren van de plannen is telkens een weloverwogen evenwichtsoefening waarbij de financiële gezondheid van de gemeente nauwlettend in het oog wordt gehouden.

Door de onvoorspelbare wereldwijde gebeurtenissen waren er ook bij deze aanpassing van het MJP bijsturingen nodig. “Elke euro telt en we moeten erover waken dat onze inkomsten en uitgaven in balans blijven”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Voor de werkingskredieten 2024 voorzien we 84 miljoen euro, waarvan zowat de helft naar personeelskosten gaat. Dit is een investering in de gemeenschap, van het ophalen van huisvuil tot culturele en sportieve activiteiten.”

Verenigingen

“Ongeveer een vijfde (22%) gaat naar werkingskosten zoals openbare verlichting, informatica, energie voor onze gebouwen, erelonen van artiesten. Toelagen aan verenigingen, politie en brandweer, het Sociaal Huis staan voor 16% van de uitgaven. De resterende 14% gaat naar aflossingen en intresten van leningen. Hoofdaandeel van onze inkomsten (65%) komt uit belastingen, naast 29% uit werkingssubsidies en 6% uit de werking.”

“Dit is een investering in de gemeenschap”

Ook de investeringen moesten worden bijgestuurd. Toch blijft Koksijde zich engageren om duurzame projecten te realiseren, zoals de vernieuwing van fietspaden en voetpaden en het Blue-Dealproject. “Ook nieuwe opportuniteiten die niet voorzien waren in het oorspronkelijke plan werden in de wijziging van het MJP opgenomen”, aldus de burgemeester.

In 2024 worden de fietspaden (en rioleringen) op de Nieuwpoortsteenweg afgewerkt. Ook de voetpaden met vernieuwde nutsvoorzieningen in de Albert I-laan worden afgewerkt. De 16 milieupunten zullen in februari 2024 in gebruik worden genomen. Ook de heraanleg van de Abdijstraat en de fietspaden in de Blanchardlaan staan op het programma. Er wordt ook verder geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen in het kader van het Klimaatactieplan, met onder meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Nieuw zwembad

Koksijde-Dorp is aan een nieuw zwembad toe en daarvoor is een startkrediet van 200.000 euro voorzien. Voor de periode 2023-2026 is er 115 miljoen euro aan investeringen gepland. Het budgettaire resultaat voor 2025 bedraagt 186.538 euro en is, net als de autofinancieringsmarge, positief.