Izegem vangt Oekraïense vluchtelingen op en stuurt noodhulp

De oorlog in Oekraïne zorgde vanzelfsprekend voor heel wat vragen op de Izegemse gemeenteraad. Heel wat oppositiepartijen wilden weten hoe de stad zich voorbereid op de komst van Oekraïense vluchtelingen. Izegem houdt enkele woningen voor hen beschikbaar, maar kan desnoods ook rekenen op (voorlopig) 63 gastgezinnen die zich via #plekvrij bekend maakten.

Zowel STiP als Vlaams Belang polsten naar het aantal opvangplaatsen dat in Izegem beschikbaar is, terwijl Eva Bossuyt (Vooruit) wilde weten of er engagement en contact met lokale scholen is om ook Oekraïense kinderen onderwijs te kunnen bieden. Groen wil vooral weten of kandidaat-gezinnen worden gescreend en of vluchtelingen een ‘buddy’ krijgen toegewezen.

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) laat weten dat de stad voorlopig drie Oekraïense gezinnen opvangt. “Dat gebeurt in crisiswoningen, al kunnen we die niet allemaal aan hen beschikbaar stellen, om de simpele reden dat we er nog nodig hebben als een stadsgenoot bijvoorbeeld na een brand dringend noodpvang nodig heeft. We bekijken wel of we indien nodig huizen moeten huren om extra mensen op te vangen en gaan in gesprek met eigenaars van leegstaande panden om daar mensen op korte termijn te kunnen in onder brengen. Dit allemaal in afwachting van de bouw van nooddorpen, want dit zal wellicht nog enkele weken op zich laten wachten. Het mooie is dat ook de Izegemnaar zijn hart toont. Zo hebben er zich reeds 63 potentiële gastgezinnen aangemeld die in totaal 150 vluchtelingen willen opvangen. Uiteraard gebeurt dat in overleg met ons Sociaal Huis, die alles mee coördineert en waar nodig ondersteuning biedt waar nodig.”

De stad laat ook weten bewust geen inzamelacties te organiseren. “Hoe goed bedoeld ook, dit leidt vaak tot de inzameling van spullen die niet altijd meteen nodig zijn en er bestaan ook al heel wat privé-initiatieven”, meent de burgemeester. “Er hebben zich ook al Izegemnaars aangeboden om te tolken.” Er komt ook financiële noodhulp vanuit de stad. “De noodhulp zal via de Izegemse organisatie SOS Oekraïne aan Happy Child foundation bezorgd worden”, zegt schepen van Noord-Zuidbeleid Kurt Himpe (N-VA). “Happy Child foundation zet zich sinds 2004 in voor zieke kinderen en weeskinderen.”