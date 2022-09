Hendrik Missiaen is nieuw in de gemeenteraad: “Deelgemeenten leefbaar houden”

Hendrik Missiaen (41) uit de Rommelstraat legde op de gemeenteraad van 1 september de eed af. Hij heeft een diploma van bachelor Sociaal Werk op zak. Na een baan als consulent bij een interimbureau stapte hij over naar de banksector.

Nu is hij private banker bij BNP Paribas Fortis. Hij werkt er vooral met ondernemers die een vennootschap runnen. Hij is relatief nieuw in de politiek. Hij kwam voor het eerst op voor de verkiezingen van 2018 op de lijst WIT. Als nieuweling wist hij als 10de kandidaat op de lijst 816 stemmen te veroveren en werd hij zesde opvolger. Hij is getrouwd met Debby Tartarin. Samen hebben ze twee dochtertjes, Martha en Rosie. Hij is geboren en getogen in Eernegem en is nauw verweven met het sociaal weefsel van de gemeente. Zo is hij oud-speler van SK Eernegem en was hij monitor op de Speelpleinwerking Leutegem. Hij is actief als speler en bestuurslid bij bedrijfsvoetbalploeg Voegwerken Vandaele.

De vraag is hoe we de identiteit van de drie deelgemeenten kunnen vrijwaren

“Ik ben de politiek ingerold door David Vanmoerckercke”, vertelt Hendrik. “Wij zijn goede vrienden en gaan vaak samen op reis. Op een van onze reizen vroeg hij me of ik geïnteresseerd was om in de lokale politiek te stappen. Ik vroeg hem immers vaak naar het reilen en zeilen binnen de gemeente. Een jaartje later, in 2018, stelde Jan Bekaert me dan officieel de vraag. WIT sprak me wel aan: de partij is onafhankelijk van de partijpolitiek en heeft hierdoor, meer dan een klassieke partij, de vrije hand in het dagelijks bestuur. Zelf beschouw ik me als een rasechte Eernegemnaar. De familie Missiaen is diep geworteld in Eernegem. Zo staat de naam van de oom van mijn grootvader op het monument van de gesneuvelden op de Markt en mijn overgrootvader was jarenlang uitbater van café Concordia in de Stationsstraat (bekende café-cinema, nu afgebroken, waar nu de KBC staat, red.). Ik heb ook banden met Bekegem. Zo woonden mijn grootouders, langs moeders kant, in Bekegem. De Rommels hadden in de Zeeweg een boerderij en ik kwam er vaak. Er zijn ook banden met Ichtegem, want tijdens de bouw van ons huis woonden we anderhalf jaar in bij mijn moeder, die eerder al naar Ichtegem verhuisde.”

Betaalbaar bouwen

“Een van mijn persoonlijke aandachtspunten binnen de locale politiek is de manier waarop we omgaan met de massale uitbreiding binnen de drie deelgemeenten. In Ichtegem is het nog betaalbaar om te bouwen en er staan nog veel woninguitbreidingsprogramma’s op stapel. De vraag is maar hoe we onze drie deelgemeenten leefbaar gaan kunnen houden en hoe we hun identiteit kunnen vrijwaren.”

“Of ik een blijver ben in de lokale politie hangt van twee factoren af: van de partij WIT zelf, die mijn inzet zal evalueren en van de kiezer uiteraard. Ik ben alvast blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de gemeenschap en ben voorzitter Eddy Lagae, maar vooral mijn voorganger Luc Provoost heel dankbaar.”