Heftig debat over verlenging opvangcentrum in kazerne Sijsele: “Enkel sociaal voor ‘eigen mensen’”

Het ging er heftig aan toe op de jongste gemeenteraad, waar de vraag van de federale overheid om de kazerne nog een half jaar langer open te houden voor asielzoekers aan bod kwam. Schepen Filip Babylon (CD&V+) trok fel van leer tegen De Damse Belangen (DDB) en N-VA wegens hun verzet, en vooral tegen raadslid Caroline Debbaut: “Blijkbaar bent u enkel sociaal voor de ‘eigen mensen’.”

Het Rode Kruis Vlaanderen organiseert op de site in Sijsele, in opdracht van de federale overheid, al sinds 2020 noodopvang voor vluchtelingen. In 2015-2016 fungeerde de site al als noodopvangcentrum.

Nu kreeg het Damse stadsbestuur, dat sinds enkele maanden samen met de WVI eigenaar van de site is, de vraag om een verlenging met zes maanden toe te staan, en om de capaciteit – die de voorbije maanden was afgebouwd in functie van de stopzetting tegen het einde van het jaar – weer op te schalen naar meer dan vierhonderd mensen. Volgens de lopende overeenkomst zouden de activiteiten uitdoven tegen 31 december, omdat het stadsbestuur werk wil maken van de ontwikkeling tot Wijk van de Toekomst.

Project niet in gevaar

“Wij hebben de mogelijkheid van een verlenging getoetst bij de drie kandidaat-ontwikkelaars voor de Wijk van de Toekomst in de lopende PPS-procedure. Ze maken geen bezwaar en geven aan dat een verlengd verblijf tot 30 juni 2024 niet storend is naar de ontwikkeling van de site toe”, zei burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Het is voor het college dus geen probleem om die beperkte verlenging toe te staan, maar waar we niet mee akkoord kunnen gaan is met het weer opschalen van de capaciteit; het aantal moet ‘bevroren’ blijven op een kleine driehonderd, zodat er tijdig opnieuw kan afgebouwd worden naar de volledige sluiting tegen de zomer toe.”

Afspraak is afspraak

Oppositiefracties DDB en N-VA zien geen enkele verlenging zitten.

“Wij hebben als lokale gemeenschap al ons deel gedaan, zeker als je de aanwezigheid van vluchtelingen in 2015 en 2016 erbij telt”, zei N-VA-raadslid Jos Millecam. “Wij als N-VA hebben ons daarin altijd positief opgesteld, maar nu moeten we de gemaakte afspraken laten nakomen.”

Ook Caroline Debbaut en Kelly De Sutter van DDB liet duidelijk verstaan een verlenging onder geen enkel beding te zien zitten. “Niets tegen die mensen die er verblijven, maar we willen de eerder gemaakte afspraken nu laten respecteren – of er komt nooit een einde aan”, klonk het. Ze wezen ook op problemen met hygiëne op de site, waar ongedierte zou gespot zijn. Debbaut had kort voor de gemeenteraad vanop de site nog een tv-interview over de kwestie gegeven, waarbij er net een rat door het beeld liep.

Oppositiepartijen N-VA en DDB willen van geen verlenging weten

Schepen van Sociale Zaken Filip Babylon was bijzonder misnoegd over de houding van de twee oppositiepartijen.

“We hebben de mogelijkheid en de ruimte om mensen in nood te helpen en volgens jullie zouden we dat niet mogen doen omdat er eerder andere afspraken zijn gemaakt? Verantwoordelijke politici kunnen hun houding bijsturen bij wijzigende omstandigheden”, klonk het. Daarna richtte de schepen zich persoonlijk tot Debbaut: “Ik heb uw betoog gezien op Focus TV en was er niet goed van. Ik ken u als een sociaal voelende persoon en heb u daarvoor altijd gewaardeerd. Blijkbaar bent u enkel sociaal voelend voor de ‘eigen mensen’.”

Debbaut nam aanstoot aan die woorden: “Dit is een persoonlijke aanval waarbij gesuggereerd wordt dat ik iets tegen vreemdelingen zou hebben, wat niet het geval is. Dit pik ik niet.”

De schepen liet ons weten dat hij helemaal niet op de vrouw speelt, maar dat hij mag reageren als politici in de media uitspraken doen die hem tegen de borst stuiten.

Op de gemeenteraad van oktober komt het item opnieuw op de agenda en wordt erover gestemd.