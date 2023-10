Gemeenterapport Zonnebeke: Er ligt nog veel werk op de plank

Met een burgemeester- en schepenwissel onderging het schepencollege in Zonnebeke de voorbije jaren toch een aardige metamorfose. De meerderheidspartij wordt bijzonder alert gehouden door de gedreven oppositie, wat in Zonnebeke vaak tot geanimeerde en lange gemeenteraden zorgt.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met een grote meerderheid van 14 van de 23 zetels werd #Team 8980 de winnaar van de verkiezingen. De partij is een kartel tussen CD&V, Open VLD en onafhankelijken. De oppositie bestaat uit InSamenSpraak met vijf zetels, N-VA met drie en Lijst Passendale met één zitje in de raad. In de voorbije jaren nam schepen Sabine Vanderhaeghen afscheid van de politiek en ze werd vervangen door Johan Demonie. Christine Van Exem kwam daardoor in de gemeenteraad. Nog bij de meerderheid stopte raadslid Marc Verstraete en werd Philippe Rassalle zijn vervanger. Bij de oppositie verhuisde raadslid Jens Six naar Ieper en hij werd vervangen door Sam Calmeyn. De grootste verandering gebeurde echter op 1 januari 2023 toen burgemeester Dirk Sioen zijn burgemeesterssjerp doorgaf aan Ingrid Vandepitte, die de eerste vrouwelijke burgemeester werd van de fusiegemeente. Dirk Sioen bleef wel zetelen als schepen.

Belangrijkste realisaties

Spectaculaire openbare werken zijn in de eerste drie jaar niet uitgevoerd. Tot de uitschieters behoorde het kunstgrasveld van SC Zonnebeke. Het rioleringsstelsel en de wegen in het centrum van Zandvoorde werden ook vernieuwd, maar dat werd al in de vorige legislatuur beslist. Op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid werden wel inspanningen geleverd. Goed onthaald bij de bevolking is de aanleg van het dorpspunt Zandvoorde. Voorts werd in Beselare een nieuw skatepark gerealiseerd en op het vlak van verkeersveiligheid werd ingezet op de veilige schoolomgeving én deelfietsen en autodelen deden hun intrede. De grootste realisatie is echter de oude jongensschool. De oude schoolgebouwen werden gerenoveerd en er werd een nieuwe vleugel gebouwd. Het nieuwe vrijetijdscentrum kan gebruikt worden door verenigingen en biedt onderdak aan de Chiro, harmonie, Reutelnoot en academie.

Grootste miskleunen

Al werden de Langemarkstraat en Markizaatstraat aangepakt, toch blijft de toestand van de landelijke wegen op sommige plaatsen heel slecht. In 2022 werd dat in onze analyse al aangewezen als een minder punt. Het dossier van de gemeenteschool in Geluveld is ondanks de nood al zeker niet meer voor deze legislatuur. Velen twijfelen zelfs of de eerste steen van de nieuwe gemeenteschool in Zonnebeke deze legislatuur gelegd zal worden. De onderwijsdossiers slepen al jaren aan. Ook de werken aan de sporthal laten op zich wachten. Eerst twijfelde men tussen nieuwbouw of herstelling. Na herhaaldelijke vragen met een positief antwoord voor het plaatsen van een lift, is deze er nog altijd niet. Met de ambachtelijke zone Albertstraat en de verkoop van het oud-gemeentehuis en de pastorie op de Markt van Beselare is het net zo. De aangekondigde vernieuwing van het Marktplein in Geluveld blijft ook uit.

Geplande projecten

Wat zeker zal gebeuren, zijn de werken aan de landelijke wegen. Dat is de klassieker die bij het einde van elke legislatuur aan bod komt. Met het project-DNA Passendale wil men onder andere de oude gemeenteschool omvormen tot een ontmoetingscentrum. De beginfase zou zeker in deze legislatuur nog moeten lukken. Als alles normaal verloopt, zal ook gestart moeten worden met de bouw van de nieuwe kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke. Maar door het jarenlang aanslepen van het dossier rijzen er toch nog twijfels. Ook voor de verbouwingen van het landhuis Zonnedaele in het kasteeldomein tot sociaal huis liggen de plannen klaar. Ook daar zou in principe in het laatste jaar mee gestart kunnen worden. Er kan dus nog heel veel, maar zoals in de voorbije jaren is het afwachten. De meerderheid kiest duidelijk voor een zekere weg.

Het rapport

De eerste drie jaar werden door de meerderheid veel dossiers voorbereid om in het tweede deel van de legislatuur mee aan de slag te gaan. Dat haalden we ook bij ons rapport in 2022 aan. Slechts een paar zaken werden daadwerkelijk gerealiseerd. Er ligt nog veel werk op de plank. Vooral pijnlijk is het onderwijsdossier, waarbij Geluveld de dupe dreigt te worden. Ook de bouw van een Bondgenootje komt er niet, al kocht men wel de oude notariswoning voor 700.000 euro aan. Ook voor de sporthal is dringend een oplossing nodig. De meerderheid wordt alvast alert gehouden door de drie partijen in de oppositie, wat leidt tot veel vragen en tussenkomsten en lange gemeenteraden. Op het vlak van toerisme scoort de gemeente goed en ook financieel lijkt Zonnebeke gezond.

Ons oordeel: Voldoende

