Gemeenterapport Zedelgem: Forse uitgaven gaan ten koste van andere investeringen

De bestuursploeg CD&V-Nieuw hield deze legislatuur een sociaal en burgernabij Zedelgem voor ogen. Bij wegenwerken en nabij scholen ligt de nadruk op fietsveiligheid, sportcentra werden energiezuinig. Loppem kreeg het Sint-Maarten-centrum, Veldegem het Veltershof, dat door 18 appartementen fors op de uitgaven woog. Een afgekeurde vergunning voor de omstreden school aan de Groene Meersen stelde nodige vernieuwing nogmaals uit. Door te weinig inspraak in de gemeenteraad zien de andere politieke partijen niet alle Zedelgemse kiezers vertegenwoordigd.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De kartellijst CD&V-Nieuw behield een stevige meerderheid met 19 van de 27 zetels in de gemeenteraad. Annick Vermeulen bleef met ruim 4.800 naamstemmen burgemeester. Ellen Goes was een nieuw gezicht en nam Sociale Zaken voor haar rekening. Verrassende politieke nieuwkomer Dirk Verhaeghe werd schepen van Sport, Jeugd en Cultuur, maar gaf misnoegd zijn ontslag. Geert Verhegge en daarna Charlotte Vermeulen volgden hem op. In de oppositie kreeg N-VA drie zitjes van de kiezer, Vlaams Belang en Groen elk twee. Günther Descheemaecker zetelt voor Vooruit. Vlaams Belang-raadslid Pol Denys stapte uit onvrede met de meerderheid op. Jan Oosterlynck volgde hem op. Bij Groen gaven jonge krachten Laura Lahousse en Frauke Breekelmans hun zitje door aan Ivan Lahousse. Schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening Arnold Naessens gaf zijn zitje door aan Stijn Timmerman.

Belangrijkste realisaties

De meeste in het meerjarenplan voorziene wegenwerken, met 13,1 miljoen de hoogste uitgavenpost, zijn uitgevoerd of lopend. Het beleid Sociale Zaken investeerde verder in buurtzorg met onder meer een digitaal loket kinderopvang en de Sociale Kruidenier op Zedelgem Dorp. ‘Site Develter’ werd verder afgewerkt en in oktober 2022 geopend als dienstencentrum ‘Veltershof’ met polyvalente zalen en leslokalen, bibliotheek, en dienst burgerzaken. Het beloofde dienstencentrum Sint-Maarten in Loppem is dit schooljaar in gebruik als eenzelfde multifunctioneel gebouw voor de gemeente en de Sint-Maartensschool.

Veel sportzalen en -terreinen kregen al energiezuinige verlichting. Renovaties en zonnepanelen kregen de daken van De Groene Meersen en de Bosserij. Op het natuurdomein Vloethemveld restaureerde de gemeente mee het historisch bezoekerscentrum.

Grootste miskleunen

De bouwkost van lokaal dienstencentrum (LDC) Veltershof liep op van 9,8 naar 11,6 miljoen euro, aankoop van de grond niet inbegrepen. De 18 appartementen voor een ouder publiek, waarvan er nog 13 te koop staan, zijn geen serviceflats. De oppositiepartijen vonden het niet de taak van de gemeente om met belastinggeld voor de private markt te bouwen.

Dat Zedelgem nog steeds geen volwaardig cultureel centrum heeft, moest ook schepen Arnold Naessens als een groot gemis bekennen.

Ook met de plannen van een nieuwe school naast de Groene Meersen schoot het bestuur zich in de voet.

Een overdekte tennishal voor TC Zedelgem kwam er niet. Sporthal Jonkhove in Aartrijke moet het voorlopig doen met een noodzakelijke renovatie. Een al lang verwachte nieuwe zaal is allicht voor een volgende legislatuur.

Geplande projecten

De druk bereden Groenestraat, de verkeersader van Zuidwege naar Zedelgem Dorp, zou in 2024 moeten heraangelegd zijn. Ook nog deze legislatuur kan worden gestart met de uitbreiding van woon- en zorgcentrum Klaverveld, en met de bouw van de Vrije Basisschool Dorp, die naast dienstencentrum De Braambeier een nieuwe locatie krijgt. Het bestuur voor sport en jeugd belooft volgend jaar de renovatie van alle sportzalen en jeugdhuizen rond te krijgen. Buurtspeelpleinen worden vernieuwd waar nodig, een nieuw groot speelplein opent op de site Sint-Maarten komend voorjaar. De kinderopvang in Zedelgem telde recent ruim 360 plaatsen, waarvoor er een lange wachtlijst is. Die noden wil het bestuur met het Loket Kinderopvang blijven in kaart brengen, nieuwe initiatieven voor bijkomende opvang mee ondersteunen, en die opvang ook betaalbaar te houden.

Het rapport

Het beleid ondersteunt het verenigings- en feestleven. Noodzakelijke openbare werken en investeringen voor sport en jeugd, soms van vorige legislaturen, kregen eindelijk vaart. LDC Veltershof en het polyvalent gebouw Sint-Maarten, brengen ‘buurtzorg en ontmoeting’. Maar de forse uitgaven door ook de bouw van minder gegeerde appartementen van Veltershof gaan ten koste van andere investeringen of besparingen. Het bestuur organiseerde projectparticipatie met bijvoorbeeld info-avonden. Maar voldoende misnoegde stemmen van ook actiecomités vonden bij het bestuur te weinig gehoor. De oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, Groen en Vooruit, voor wie meer dan 40% van de kiezers koos, ziet hun visie tijdens te weinig debat in de gemeenteraad weinig vertaald in inspraak.

Ons oordeel: Voldoende

