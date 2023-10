Gemeenterapport Wingene: Uitstel door corona en stijgende bouwprijzen

Gemeente Wingene verwelkomde tijdens deze legislatuur de nieuwe burgemeester. Op 1 januari 2021 nam Lieven Huys de rol van burgervader over van Hendrik Verkest. Zijn partij CD&V behaalde tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen een grote overwinning, met een historische hoge score. Hun ploeg werd versterkt en de doelstelling luidde om de gemeente sterker te maken. Tijdens de huidige legislatuur werden er al heel wat beloften waargemaakt. De grote vraag dat vele inwoners zich nu echter stellen, is hoe het staat met de bouw van het Keizerspark met nieuw vrijetijdscentrum.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen ging de absolute meerderheid naar CD&V. De partij behaalde 68,4 procent van de stemmen, een stijging met 10 procent. Toenmalig burgemeester Hendrik Verkest nam de leiding met schepenen Lieven Huys, Hedwig Kerckhove, Ann Mesure, Brecht Warnez en Tom Braet. Halfweg de legislatuur werd Lieven Huys de nieuwe burgemeester. Zijn schepenstoel werd ingenomen door Jens Danneels. Burgerbelangen deed het minder goed. Ze leden een verlies van 17 procent, wat voor een halvering van de zetels zorgde. De vier plaatsen werden ingevuld door Fabienne Allaert, Kobe Vandeweghe, Martine Devisscher en Marc Vanoverschelde. Marc beëindigde eind augustus 2021 zijn politiek verhaal. Maxim Lybaert nam zijn plaats in. N-VA kwam voor het eerst op met een aparte lijst en behaalde slechts twee zetels. Hier werden Pieter-Jan Verhoye en Marie-Christine Vandendriessche verkozen.

Belangrijkste realisaties

Een mooie realisatie is de aanleg van site de Blekerie op de gronden van het voormalig OCMW-rusthuis Sint-Amand langs de Hoogweg. De site biedt plaats aan het nieuw bufferbekken voor de opvang van regenwater, een mountainbike- en cyclocrossparcours en een hondenloopweide. Het kasteelpark in deelgemeente Zwevezele kreeg een grondige opfrissing, met een avonturenparcours, nieuwe picknickbanken en infoborden rond het erfgoedverhaal. Het bloemenzaadwinningsperceel ‘t Bieland vormde dan weer een uniek project, ten dienste van de inwoners. De verdere uitrol rond de nieuwe dienstverlening kwam tot stand. Er werd een algemeen nummer 1750 opgestart met nieuw onthaalpunt en laat-avondopening in het gemeentehuis. Er is een digipunt en digihulp voor mensen die moeite hebben. Recreatiebad de Alk kreeg een opknapbeurt met nieuw kinderspraypark en verschillende schoolomgevingen werden aangepakt.

Grootste miskleunen

Al geruime tijd is er sprake van een dubbelrichtingsfietspad tussen de kerk van Wildenburg en Beernem, maar dit plan zit muurvast door een beslissing van de Raad van State ter bescherming van de vleermuis. Men hoopte om de werken rond de tweede fase, in de loop van 2021, te kunnen starten. Door het juridisch besluit komt het fietspadenproject er voorlopig niet. Het blijft de gemoederen beroeren en momenteel is er geen zicht op een timing of op het verdere verloop. De werken aan het beloofde Keizerspark met nieuw vrijetijdscentrum, theaterzaal, bibliotheek en renovatie van het gemeentehuis zijn nog altijd niet gestart. De gemeente investeerde 13 miljoen euro in het project, en de bouw kon starten in 2022. Na een financiële doorrekening besloot men echter om de werken uit te stellen. Het uitstel kwam er door de stijgende bouwprijzen en de coronacrisis. Voorlopig worden de plannen doorgeschoven naar 2028.

Geplande projecten

Het Keizerspark wordt volgend jaar opnieuw besproken en de vernieuwde plannen worden voorgesteld. Op de planning staat ook de bouw van een nieuwe centrumschool. Het project omvat een nieuwe basisschool met een lagere afdeling en een kleuterafdeling. Bij het project hoort ook een nieuwe huisvesting voor de muziek-, kunst-, woord- en techniekacademie. Momenteel is het wachten op de school wat betreft het verkrijgen van de nieuwe omgevingsvergunning. De herinrichting kerkomgeving op Wildenburg en groene dorpsrand is volop bezig en de werken worden in het voorjaar 2024 afgerond. De steun en hulp naar verenigingen wordt in 2024 verdergezet. Er komt een nieuw evenementenloket en er volgt ondersteuning voor herbruikbare bekers. Het fietspad Ruiseledesteenweg is in aanleg en het fietspad aan de Vagevuurstraat zal aanbesteed en gestart worden.

Het rapport

Heel wat positieve realisaties kwamen tot stand. Een zorgzame ploeg werkte plannen uit het bestuursakkoord concreet uit. Er werd geïnvesteerd in site de Blekerie en het bufferbekken. Het Kasteelpark kreeg de nodige aandacht, en dankzij het bloemenzaadwinningsperceel ‘t Bieland kunnen inwoners gratis bloemenzaad en goedkoop bomen en hagen verkrijgen. De dienstverlening werd sterk aangepakt. Burgers kunnen steeds hulp vragen en dit op ieder tijdstip. Via verschillende kanalen kan men contact zoeken met de gemeentelijke diensten. In het jaar 2024 staat men zeker niet stil en werkt men verder aan een mooie gemeente. Het enige grote minpunt is het uitstel van het Keizerspark naar het jaar 2028 en het ontbreken van een compromis over de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad Wingene-Beernem.

Ons oordeel: Voldoende

