Gemeenterapport Waregem: Stadsbestuur zet volop in op vernieuwing

In zijn derde bestuursperiode zet de ploeg van burgemeester Kurt Vanryckegem de transformatie van stad Waregem verder. Al leiden sommige stijl- en bouwkeuzes tot discussie. Op het vlak van de mobiliteit zijn veel stappen gezet, maar de verkeerssituatie tijdens de spitsuren blijft een heikel thema.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Kurt Vanryckeghem (CD&V) breide met 6.866 voorkeursstemmen een vervolg aan zijn burgemeesterschap. CD&V bleef met voorsprong de grootste partij, maar scoorde met 51,2 % van de stemmen 4,5 % lager in vergelijking met 2012. De partij behaalde 20 van de 33 zetels en had opnieuw de volstrekte meerderheid. Groen haalde 12 % en bezit als oppositie drie zetels in plaats van een. Oppositiepartijen N-VA en Open VLD bundelden de krachten in de hoop de absolute meerderheid van CD&V te ontwrichten. Opgeteld kregen de twee partijen in 2018 21,5 % van de stemmen (zeven zetels). Open VLD brak in september met de fractie, de twee leden zetelen onafhankelijk verder. Vlaams Belang haalde 8,7 % en bezit zo twee zetels. Eén VB-lid stapte uit die fractie en zetelt sinds kort ook verder als onafhankelijke. Vooruit, toen nog SP.A, haalde 6,6 % en ging van twee naar één zetel. Er waren geen schepenwissels.

Belangrijkste realisaties

De voorbije jaren werd er opnieuw volop gebouwd in onze stad. Zo koos het bestuur voor het woonproject Vivehof in Sint-Eloois-Vijve voor een energieneutraal project met plaats voor groen en speelruimtes. De 45 meter hoge woontorens van het Waterfront-project veranderden de Waregemse skyline voorgoed. Het Pand werd volledig gerenoveerd met nieuwe in- en uitgangen. De gekende knip moet auto’s uit de stadskern weren om de verkeersveiligheid te verhogen. De Munkenbrug tussen Desselgem en Ooigem werd versterkt en verhoogd voor de scheepvaart, de Vlasbrug kwam er dan weer voor fietsers en wandelaars. Op vlak van dienstverlening investeerde de stad liefst 660.000 euro in een nieuwbouw voor voedselverdeelpunt vzw ’t Kelderke. De verbinding van de Expo via de stadionsite naar het Regenboogpark wordt ook verder afgewerkt. Fluvia kreeg een gloednieuwe brandweerkazerne.

Grootste miskleunen

De verkeerssituatie rond de Markt loopt nog niet zo soepel als gehoopt. In november 2020 werd de knip geïntroduceerd. Ook de bussen worden uit het centrum geweerd. Maar op spitsmomenten bevinden er zich nog te veel stilstaande auto’s. Fietsers en wandelaars banen zich er dan een gevaarlijke weg door. Grote infrastructuurveranderingen kunnen een oplossing bieden, maar dan zijn de handelaars opnieuw de dupe.

In het bestuursakkoord spreekt men over stadsrandbossen die moeten bijdragen tot een verhoogde leefkwaliteit. Dat botst met de keuze om van de Blauwpoort-site een groot bedrijventerrein te maken. Het biedt natuurlijk nieuwe kansen voor lokale ondernemers. Verder kampt Waregem al een tijdje met leegstand in sommige winkelstraten en een tekort aan plaatsen in de kinderopvang. En de bewoners klagen graag over de wildgroei aan appartementen.

Geplande projecten

De laatste fase van het grote Waterfront-project bevat de renovatie van de Regenboogbrug over de stadionvijvers en het nieuwe parkeergebouw met 339 plaatsen op de parking van Waregem Expo. Het hoofdgebouw van cc De Schakel met nieuw cultuurcafé moet komende lente weer openen en een verdere boost geven aan de Zuiderpromenade. In Desselgem wordt de parking van OC De Coorenaar na veel wateroverlast heraangelegd en in Beveren-Leie komt een nieuw ‘Gebouw der Verenigingen’ en krijgt het bos aan de Zavelput verder vorm. In Sint-Eloois-Vijve worden de Leieboorden verlaagd met een nieuw groen plein aan het water. De oude brandweerkazerne op het Gaverke gaat tegen de vlakte voor een nieuwe boulodroom, Chiro Centrum krijgt een vernieuwd heem en enkele straten in het centrum worden volledig heringericht. Binnen de Ring geldt na de herfstvakantie een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Het rapport

Stad Waregem doet het met een hoge investeringsgraad maar een lage schuldgraad niet slecht in vergelijking met andere lokale besturen uit de streek. Enkele transformaties, vooral de Waterfront-site, geven het centrum een nieuwe en stedelijkere uitstraling. Nieuwe appartementen botsen op protest maar kaderen volgens het bestuur in de visie van kernverdichting. Een avontuurlijk speelbos zou een dapper alternatief zijn voor de industriezone Blauwpoort, maar die zone biedt dan weer kansen voor lokale ondernemers. De grote investeringen in ’t Kelderke, het hoofdgebouw van Ten Anker en in de verenigingen tonen aan dat er rekening wordt gehouden met diverse sociale categorieën. Tijdens de coronacrisis werden de jeugdbewegingen sterk ondersteund, al moeten sommige lang wachten op nieuwe infrastructuur.

Ons oordeel: Voldoende

