Gemeenterapport Vleteren: Verbouwing De Sceure is belangrijkste realisatie

De integratie van het gemeentehuis in De Sceure moet de belangrijkste realisatie van deze legislatuur zijn. Als kleine gemeente probeert Vleteren met de middelen die er voorhanden zijn voldoende te investeren, met aandacht voor jong en oud. En de N8 blijft het zorgenkind voor de gemeente.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Stephan Mourisse is opnieuw burgervader van Vleteren. In deze bestuursperiode bestaat de gemeenteraad uit slechts twee fracties. Er is de Landelijke Volkspartij (LVP) van burgemeester Mourisse, die de meerderheid vormt met negen leden. Als schepenen heeft Vleteren Bram Coppein, Marnick Lauwers en Gerda Goubeir (allen LVP). Daarnaast vormt Vleteren Actief met vier leden – Franky Pluym, Jonas Vanderhaeghe, Luc Derdaele en Kristof Dejonckheere – de minderheid. Vleteren Actief is een onafhankelijke partij. In 2018 kwam deze partij voor het eerst op onder leiding van Marion Vermander en ze kon meteen vier zetels bemachtigen. N-VA behaalde geen enkele zetel en CD&V besloot om geen lijst in te dienen voor de verkiezingen.

Belangrijkste realisaties

De verbouwing aan OC De Sceure is de meest opvallende realisatie. Alle gemeentelijke diensten, OCMW en politie verhuisden in 2021 naar De Sceure. Het voormalige gemeentehuis in Oostvleteren werd in maart 2022 verkocht aan een bouwbedrijf. Het oude politiekantoor in Oostvleteren werd verbouwd tot noodwoningen. Naast de grote verbouwingswerken aan de Sceure maakt men nu volop werk van de restauratie van de Meestersmolen. De parking aan het voetbalveld werd aangelegd en ook de bouw van het KSA-lokaal in Woesten en de realisatie van de omgeving rond het dorpshuis zijn een feit. De jongste jaren werd aandacht besteed aan wandel- en fietsroutes en culturele en toeristische evenementen. Ook aan welzijn probeert de gemeente voldoende aandacht te besteden. Het Dorpsrestaurant ontvangt elke maand zo’n 70 mensen. Op het vlak van de algemene gezondheid werkt Vleteren samen met LOGO.

Grootste miskleunen

Het dossier van de doortocht van de N8 sleept al heel wat jaren aan. In januari 2020 werden de plannen voor de herinrichting van de N8 van de bebouwde kommen van Oostvleteren en Woesten voorgesteld aan de bewoners. De nadruk ligt op veiligheid, waarbij fietspaden en het vermijden van gevaarlijke inhaalmanoeuvres primeerden. Burgemeester Mourisse reageerde toen al voorzichtig, want er werd al aangehaald dat de plannen niet voor 2023-2024 van de grond zouden komen. De N8 is en blijft het zorgenkind van Vleteren. De heraanleg zit nog altijd in de studiefase. De vraag naar uitvoering werd gesteld aan het Agentschap Wegen en Verkeer, maar een uitvoeringsdatum is nog niet gecommuniceerd. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

Geplande projecten

Voor 2024 staan er in Vleteren nog tal van projecten op de agenda, zoals het speelplein bij De Sceure, het fietspad Westvleteren-Krombeke, de noodopvang, twee rioleringsprojecten… Voor de twee grote rioleringsprojecten worden dit jaar nog vergunningen aangevraagd. Er komt een nieuwe riolering voor Groenerf, de Klijtestraat, de Wulvestraat en de Molenwijk. Ook in de Krombekestraat volgt een nieuwe riolering, inclusief een nieuw fietspad. De uitvoering start in 2024.

Het rapport

Als kleine gemeente probeert Vleteren met de middelen die er voorhanden zijn voldoende te investeren in de toekomst. De plannen om het gemeentehuis te renoveren werden achterwege gelaten. De focus ging naar De Sceure en alle gemeentediensten, OCMW en politie namen er hun intrek. Het voormalige gemeentehuis werd verkocht en ook voor het politiekantoor werd een nieuwe bestemming gezocht. Ook op toeristisch en cultureel vlak wil Vleteren meespelen, de gemeente zet hier de jongste jaren duidelijk extra op in. Er wordt geïnvesteerd zonder té grote stappen te willen zetten, met aandacht voor jong en oud en met de toekomst van de gemeente in het achterhoofd. Maar de heraanleg van de gewestweg N8, een dossier waar de gemeente weinig tot niets in de pap te brokken heeft, blijft jammer genoeg een zorgenkind.

Ons oordeel: Onderscheiding

