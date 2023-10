Gemeenterapport Tielt: Moedig mobiliteitsplan, rest laat op zich wachten

We zijn een jaar voor de verkiezingen. Hoog tijd om de balans op te maken van de bestuursploeg in Tielt. De meerderheid met CD&V en Iedereen Telt in de rangen coalitiepartner Groen koos voor de oppositie heeft enkele grote dossiers min of meer op de rails gekregen, maar daar staat tegenover dat Tielt het nu zonder zwembad moet stellen, terwijl ook de hertekende mobiliteit voor discussie vatbaar is.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

N-VA/Open Vld en Vooruit moesten het gelag betalen en belandden weer op de oppositiebanken. CD&V werd met 40 procent veruit de grootste partij en liet zich dit keer niet buitenspel zetten. Luc Vannieuwenhuyze en co gingen in zee met de nieuwe partij Iedereen Tielt, terwijl ze ook Groen mee aan boord hesen. Al werd daar geen schepenambt aan verbonden. Met alle gevolgen vandien. Vorig jaar trok Groen zich plotseling terug uit de meerderheid, naar eigen zeggen uit onvrede over het mobiliteitsplan. En waar het asbest in het Gildhof het spook van de vorige meerderheid was, werd het zwembad de gesel van de huidige meerderheid. Op 31 januari 2023 viel het doek definitief. Nog in het bewogen voorbije jaar kondigden Tielt en Meulebeke aan dat ze zouden fusioneren, zonder veel tegenkanting. Iedereen Tielt heet voortaan Iedereen Telt. Open Vld trekt naar de Tieltse én Meulebeekse kiezers als TeaM 2024.

Belangrijkste realisaties

De collegesite is een belangrijke realisatie van deze meerderheid. Het zicht langs de Kortrijkstraat is dankzij het grasperkje wat veranderd, al ligt de eerste steen er nog altijd niet. Het nieuwe ontmoetingscentrum in Kanegem daarentegen krijgt wel vorm. En ook de subsidie van 13,5 miljoen die de stad wist binnen te rijven voor de nieuwe academies verdient een pluim. Dé belangrijkste realisatie van deze meerderheid is echter het mobiliteitsplan. De focus lag sinds de uitrol vooral op de moeilijk te verteren knip aan Den Bek en de permanente knip op de Markt, waardoor het eigenlijke plan ondergesneeuwd raakte. Maar deze meerderheid had vijf jaar geleden beloofd om iets te doen aan de fietsveiligheid in Tielt. Zelfs tegenstanders kunnen niet ontkennen dat de meerderheid op z’n minst een poging gedaan heeft. En daarom kunnen we de hertekende mobiliteit niet onder de volgende categorie plaatsen.

Grootste miskleunen

Het zwembad blijft de grootste smet op het blazoen van deze meerderheid. Over de vraag wiens schuld het is dat er niet eerder iets gedaan werd, werd op de gemeenteraad een rondje zwartepieten gespeeld tussen de huidige en de vorige meerderheid, maar eigenlijk heeft iedereen boter op het hoofd. Door een gebrek aan budget werd een nieuw zwembad al tijdens meerdere bestuursperioden op de lange baan geschoven. Daarvoor kunnen we nog begrip opbrengen, maar het stadsbestuur had hier beter op voorbereid kunnen zijn. Bijna tien maanden na de sluiting is zelfs nog geen locatie bepaald voor een nieuw zwembad. Al heeft dat ook te maken met de nakende fusie. Nog een miskleun is dat de grond achter de bestaande academies nog altijd in privé-handen is. Er is wel een onteigeningsprocedure gestart. De stad zit dan wel met een mooie subsidie, maar zonder grond kan je zelfs met 13,5 mln euro niet bouwen.

Geplande projecten

De uitbreiding van Industrie Noord. De WVI had eigenlijk al gestart moeten zijn, maar omdat het nog onduidelijk is wat er met de PFAS moet gebeuren die daar in de grond zit, zijn die werken nog altijd niet gestart. En dat heeft dan weer gevolgen voor de brandweerlui van Tielt, want die wachten ook nog altijd op een nieuw arsenaal in de Felix D’Hoopstraat. Dat arsenaal zal er pas komen als het bedrijf dat nu naast de brandweer zit kan verhuizen naar Industrie Noord, waardoor ook dat dossier vertraging opliep. Nog in 2024 op de planning staat de start van de procedure voor de (dringende) heraanleg van de Deinsesteenweg. De omgevingsvergunning zou midden 2024 aangevraagd moeten worden.

Het rapport

Na drie jaar gaven we het stadsbestuur van Tielt een voldoende. We zijn twee jaar verder en eigenlijk is er nog (te) weinig veranderd in Tielt. De Tiltex-site is nog altijd in privé-handen, op Industrie Noord zijn de werken nog niet gestart en de brandweer heeft nog altijd geen nieuwe kazerne. Wel is het nieuwe mobiliteitsplan een feit, inclusief 650 nieuwe verkeersborden. Zoiets vergt moed. Maar daar staat tegenover dat Tielt helaas geen eigen zwembad meer heeft en dat zwemmers vandaag nog altijd niet weten waar ze in pakweg 2030 terecht zullen kunnen met hun kinderen. En dat laatste weegt zwaar. Zwaar genoeg om deze meerderheid te laten zakken.

Ons oordeel: Onvoldoende

