Gemeenterapport Oostende: Veel in gang gezet, maar ook veel commotie

Het stadsbestuur heeft in het laatste jaar van de legislatuur nog werk voor de boeg om dossiers op te lossen en plooien glad te strijken. Enkele realisaties lokken immers veel kritiek uit en zorgen voor commotie. In de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen moet nog één en ander recht getrokken worden en dossiers moeten afgewerkt worden. “In het jaar van de verkiezingen moet je vooral lintjes knippen van de dingen die je realiseerde”, zei een voormalige burgemeester ooit. Het is vijf voor twaalf.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Open VLD en CD&V wipten de socialisten uit het bestuur en vormden een nieuwe meerderheid met N-VA en Open VLD. Bart Tommelein leidt een ploeg die heel veel communiceert. De burgemeester is duidelijk de motor van dit stadsbestuur. Toch zijn er barstjes: vanuit de meerderheid is gemor te horen over de aanpak van de dossiers rond mobiliteit en zone 30. En sinds de aankondiging dat Open VLD, Groen en CD&V volgend jaar opkomen als ‘Trots op Oostende’ lijkt de relatie met coalitiepartner N-VA toch iets minder hartelijk. Ook in die partij vallen af en toe harde woorden. Groen zette Yves Miroir uit de fractie. Hij zetelt als onafhankelijke, maar zijn vertrek bracht de meerderheid niet in het gedrang. Vooruit vernieuwde maar met mondjesmaat en had twee jaar nodig voor ze een nieuw elan vond. De partij voert harde oppositie en is op straat aanwezig bij elke vorm van ongenoegen bij de Oostendenaars.

Geplande projecten

Er staan wel nog projecten op stapel : de stad zegt klaar te zijn met een oplossing voor het Blauw Kruis. Vraag is of dat al in de steigers zal staan tegen oktober 2024. Voor het Thermae Palace Hotel moet er witte rook komen : de oplossing zou kunnen aantonen dat dit stadsbestuur moeilijke dossiers tot een goed einde kan brengen. In 2024 zal Oostende ook de vruchten kunnen plukken van het Ensorjaar : een jaar lang culturele toppers en grote belangstelling. Het containerpark zal openen en op de site van het oude zwembad aan de Koninginnelaan komt een groen veld. Als er aanpassingen komen aan bestaande plannen, houdt de stad maar beter rekening met wat de Oostendenaar wil, want anders dreigen die zich weer te roeren. De stad moet de inwoners in 2024 overtuigen van het geleverde werk, dat nog niet af is.

Grootste miskleunen

De schulden behoren tot de hoogste in Vlaanderen. Het nieuwe containerpark is al jaren klaar, maar nog niet open. De Alfons Pieterslaan werd niet heringericht en van de aangekondigde randparkings werd er nog geen enkele gerealiseerd. Het plan om Toerisme Oostende te verhuizen naar Hotel Terminus zit in de koelkast. Er is ook geen plan om de files op de Torhoutsesteenweg aan te pakken. Er is nog steeds geen oplossing voor Thermae Palace. Ook de polemiek over het dierenasiel sleept al vijf jaar aan. De invoering van fietsstraten gebeurde holderdebolder, evenals de nieuwe verkeerslussen in het centrum. Rond de zone 30 is er veel commotie en ook inzake openbaar vervoer liet het stadsbestuur kansen liggen. De wijkraden werden afgeschaft en kregen geen volwaardig alternatief. Rond enkele symbooldossiers (Lange Nelle, Dikke Mathille) communiceerde het stadsbestuur te laat, niet of knullig.

Belangrijkste realisaties

Er is gewerkt aan inspraak en klachtenbehandeling en de oprichting van het O-punt. De ziekenhuisfusie is een feit. Er is flink ingezet op handhaving: van sluikstorters tot de veiligheid in de uitgaansbuurt. Het Sociaal Huis organiseerde de opvang van dak- en thuislozen goed. Men werkte ook volop aan het armoedebeleidsplan. Het centrum werd verkeersluwer gemaakt, de fietsstraten breidden fors uit en er werd geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en vergroening van pleintjes. De zone 30 werd ingevoerd op (bijna) het hele grondgebied. Tal van schoolomgevingen werden veiliger. Op economisch/toeristisch vlak zette de stad in op spreiding van evenementen. Er kwamen ook nieuwe events, zoals de fotobiënnale en optredens op de evenementenweide. Oostende nam het parkeren op de openbare weg in eigen handen. Het stadsbestuur zette politie in op het strand en werkte projecten uit om jonge overtreders aan te pakken.

Het rapport

De coalitie van vier partijen zorgde voor een nieuw elan en startte bijzonder sterk. Maar de tijd zat niet mee: twee jaar pandemie en een energiecrisis zorgden voor stilstand in sommige dossiers, veel extra kosten en een financiële last. Het bestuursakkoord van 39 pagina’s bevat 356 punten. Maar die zijn soms niet concreet en daarom is het moeilijk om de realisaties te tellen of af te vinken. Het stadsbestuur zal niet beoordeeld worden op het aantal punten, maar op de inhoud.

Ons oordeel: Voldoende

