Gemeenterapport Lo-Reninge: Stadje kreeg frisse look en werd verkeersveiliger

Er werden in deze bestuursperiode al mooie sociale projecten en fijne activiteiten gerealiseerd. De jeugdverenigingen kunnen voortaan terecht in de nieuwe lokalen en het ontmoetingscentrum van de Zuidhoeve. Reninge kreeg een nieuw voetbalveld in kunstgras. De stad zet in op het verkeersveiliger maken van de schoolomgevingen en dorpskernen en kreeg een frisse look dankzij een gloednieuwe website en huisstijl.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Dynamisch, de partij van burgemeester Lode Morlion, behaalde acht zetels (+1). De oppositiepartij verloor er eentje en moest het stellen met vijf zetels. Burgemeester Lode Morlion startte met dezelfde meerderheid, met één nieuwe schepen in de persoon van Lieve Castryck (ter vervanging van Lena Merlevede, die niet meer opkwam). Er is ook al één vervanging geweest in de gemeenteraad : Marie Helene Mabesoone was nog studente toen ze werd verkozen als raadslid voor Dynamisch. Zij is de liefde gevolgd en woont niet meer in de gemeente. Marie Helene werd vervangen door Annelies Naert uit Noordschote. Deze week maakte burgemeester Lode Morlion bekend dat hij zich geen kandidaat meer zal stellen voor de volgende bestuursperoide. Lieve Castryck zal lijsttrekker worden voor Dynamisch.

Belangrijkste realisaties

De Lukkefeesten, als wandel- en fietsevenement met muziek en straattheater, waren een gigantisch succes. Ook Dé zomer van Lo-Reninge, met vier openluchtconcerten in elke deelgemeente, bleek een schot in de roos. De stad kocht een mobiel podium voor de verenigingen in de diverse deelgemeenten. De jeugdverenigingen kregen met de bouw van de Zuidhoeve nieuwe lokalen en een ontmoetingscentrum.

Lo-Reninge blijft sensibiliseren rond zwerfvuil en voerde zones 30 in in de schoolomgevingen en dorpskernen. Er kwamen nieuwe speeltoestellen op de speelpleinen, ook de picknickplaats aan Fintele werd heringericht. Er werd een seniorenadviesraad opgericht. De website en huisstijl werden vernieuwd. Er kwam een nieuw voetbalveld in kunstgras, een geoloket voor de kerkhoven en een sterretjesweide. Er was het sociaal project Zorgzaam Lo-Reninge met het dorpsrestaurant en Dag van de Buur.

Grootste miskleunen

Geen enkele geplande investering werd opgeschort of niet uitgevoerd door de coronacrisis of prijsstijgingen. Wel werd de restauratie van de kerk van Lo uitgesteld, omdat de stad al tien jaar op subsidietoezegging wacht. Dit dossier kreeg onlangs toch groen licht van Brussel, al moet de stad alle kosten voorfinancieren. Men heeft er samen met de kerkfabriek op aangedrongen om de werken toch al te starten, omwille van loskomende stenen en de penibele toestand van de toren. De Finse piste is er niet gekomen omdat men geen geschikte locatie vond. Het bestuur hoopt dat dit kan wanneer het ruimtelijk uitvoeringsplan Gravestraat (site Destrooper) wordt afgerond. Hierover zijn de stad en de eigenaar volop in gesprek. Op die site wil men ook eventueel een sporthal voor binnensporten voorzien. Er was eveneens de ambitie om een fanfare op te richten, maar door corona zijn de gesprekken met geïnteresseerden stilgevallen.

Geplande projecten

De stad plant de uitrol van het Leader-dossier Lo-Reninge: het groene hart van de Westhoek, met een extra picknickplaats, vernieuwde kidspaden, nieuwe luisterzuilen en waterrecreatie. De site van de militaire begraafplaats Hoflandstraat is aan opwaardering toe. Er is al een deel van de 3.300 bomen geplant door de gemeente in het kader van het bomenplan, daarnaast zijn er vergunningen afgeleverd aan heel wat particulieren, die eveneens al honderden bomen hebben geplant. Er wordt een vervolg gebreid aan het bomenplan. Er wordt eveneens ingezet op het onderhouden van landbouwwegen, fietspaden herinrichten en veiliger maken, de restauratie van het administratief centrum in Lo en Hoppinpunten. Het project Zorgzaam Lo-Reninge wordt uitgewerkt in samenwerking met wzc Zilvervogel. Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Destrooper zal aandacht besteden aan gemeenschapsfuncties zoals de sporthal.

Het rapport

Veilige schoolomgevingen en dorpskernen ziet de stad als een prioriteit. Maar ook mooie sociale projecten en activiteiten die wonen, werken en ontspannen in Lo-Reninge aangenamer maken, zowel voor de jeugd, de senioren als de verenigingen maken deel uit van de beleidsplannen. Lo-Reninge wil ook een groene, milieubewuste gemeente zijn en sensibiliseert hierrond. De stad beheert zijn budgetten als een goede huisvader, en besteedt zijn geld nuttig, zoals aan het onderhoud van (landbouw)wegen, het herinrichten van fietspaden of aan restauratieprojecten.

Ons oordeel: Onderscheiding

