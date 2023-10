Gemeenterapport Langemark-Poelkapelle: Nieuw bestuur zorgt voor nieuwe wind in schepencollege

De machtswissel kapte de legislatuur in twee. Van ruzie en wantrouwen tussen CD&V en N-VA ging het naar een enthousiaste coalitie van N-VA, Tope8920 en Vooruit. Die durfde snel belangrijke knopen doorhakken in moeilijke dossiers en kon een aantal paradepaardjes doordrukken, maar blijft het moeilijk hebben met kritiek. Hoewel enkele van haar heilige huisjes gesloopt werden, bleek kersverse oppositiepartij CD&V vaak onmondig in de gemeenteraad.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na de verkiezingen vormden CD&V en N-VA een comfortabele coalitie met Lieven Vanbelleghem (CD&V) als burgemeester. Al snel namen geruzie en wederzijds wantrouwen de bovenhand en na een zomer vol politieke tumult in 2021 ontplofte de bom. N-VA maakte handig gebruik van de nieuwe wet-Somers en dumpte CD&V voor nieuwe liefdes Vooruit en Tope8920. Omdat José Victoor (N-VA) zijn ontslag indiende als raadslid, kon opvolger Heidi Coppenolle (N-VA) de plaats innemen van Marleen Soete (CD&V) als noodzakelijke vrouw in het schepencollege. Vooruit en Tope8920 hadden immers samen maar drie raadsleden, maar die rijfden wel alle drie een postje binnen. Jean-Marie Callewaert (Vooruit) en Laurent Hoornaert (Tope8920) werden schepen en Koen Bentein (Tope8920) gemeenteraadsvoorzitter. CD&V kwam na decennia in het bestuur wat onwennig in de oppositie terecht.

Belangrijkste realisaties

Behalve de afwerking van de dorpskernvernieuwing in Langemark kon de eerste coalitie van CD&V en N-VA door het dralen en het geruzie bijna niets realiseren. Team Nieuw Bestuur kwam echter snel met een nieuw beleidsplan op de proppen. Belangrijkste concrete realisatie is het kunstgrasveld voor VK Langemark-Poelkapelle. Het doorhakken van de knoop omtrent de school, buitenschoolse kinderopvang en kerk van Poelkapelle is ook verdienstelijk, al blijkt het project wegens te duur al vertraging opgelopen te hebben. Verder zijn er ook eervolle vermeldingen voor de groene plek in Madonna en de invoering van het burgerbudget en de L-P-bonnen. Ook de 33 assistentiewoningen die gebouwd worden naast wzc De Boomgaard zijn bijna klaar, al is het nog de vraag of de keuze om met een private ontwikkelaar in zee te gaan in plaats van de woningen zelf te bouwen en te beheren de juiste is.

Grootste miskleunen

Een jaar na de aankoop van de vroegere Aveve op de hoek van de Boezingestraat en Korte Ieperstraat in Langemark voor 900.000 euro besliste de nieuwe meerderheid prompt om het gebouw weer op de markt te zetten, weliswaar met behoud van een stuk van 16 are van het domein. Een schatter zette de prijs op 725.000 euro, maar tijdens de verkoopprocedure kwam er geen enkel bod boven de minimumprijs van 653.000 euro. Dominique Cool (N-VA) beweert dan wel dat CD&V cavalier seul speelde in de aankoop van de gebouwen, maar dat de Academie en de Chiromeisjes nog een extra winter in de koude en bouwvallige lokalen van de oude jongensschool moeten doorbrengen, is wel op het conto van zijn nieuw bestuur te schrijven. Het gemeentebestuur en dan vooral de burgemeester zelf gaat ook vaak en graag in discussie op sociale media, maar durft daar ook wel eens een uitschuiver te maken.

Geplande projecten

Er zijn een aantal werven die bijna afgerond zijn, zoals de bouw van de assistentiewoningen naast wzc De Boomgaard, de herinrichting van de Guynemerrotonde in Poelkapelle en de rioleringswerken in Madonna. Een belangrijk initiatief dat nog maar pas is opgestart maar wellicht nog deze legislatuur zal afgerond worden, is het nieuwe skatepark in Poelkapelle. Binnenkort starten er ook ingrijpende rioleringswerken in de Poelkapelle- en Langemarkstraat, die als extraatje een nieuw fietspad met zich meebrengen. Het bestuur heeft ook een bestek klaar voor het doortrekken van de Donkerweg tot de Melkweg. Verder is het uitkijken naar de realisatie van het bos tussen de Cayenne- en Boezingestraat. Met de aanwerving van de gronden en de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap en Bos zijn er daarvoor al belangrijke stappen ondernomen, maar de eerste aanplantingen zullen wellicht pas voor komende winter zijn.

Het rapport

De ruziënde coalitie tussen CD&V en N-VA kreeg halfweg de legislatuur in deze krant een onvoldoende. Maar het moet gezegd: met de komst van de nieuwe coalitie waait er een nieuwe wind. Hoewel het nieuwe bestuur maar drie jaar kreeg, kon het toch enkele zaken verwezenlijken. Dat deden burgemeester Cool en co bovendien met een waakzaam oog op de gemeentekas. Daarvoor moesten ook soms onpopulaire beslissingen genomen worden, zoals het doven van de verlichting. Zelfs het schrappen van de uitbreiding van het aantal kamers in het woonzorgcentrum overleefde het gemeentebestuur zonder kleerscheuren. Alles in beschouwing genomen springt het bestuur met de hakken over de sloot, maar dat ze in amper drie jaar toch een voldoende halen is een pluim die burgemeester en schepenen op hun hoed mogen spelden.

Ons oordeel: Voldoende

