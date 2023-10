Gemeenterapport Kortemark: Ambities en beloftes grotendeels ingelost

De oranje-blauwe coalitie van burgemeester Karolien Damman (CD&V), die meteen ook de eerste vrouwelijke burgemeester werd van Kortemark, verkondigde grote ambities aan het begin van de legislatuur. Er kwamen heel wat nieuwe gebouwen in de gemeente en ook de aanpak van straten en fietspaden was een feit. Er werd en wordt fel ingezet op vergroening en groene energie en de algemene gemeentebelasting werd afgeschaft. Ook in 2024 staat nog heel wat gepland. Maar wat met de Sneppestraat en zorgenkind Silvamo?

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Zittend burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD) moest op 1 januari 2019 zijn sjerp afgeven aan Karolien Damman (CD&V). Zij kwam nipt als winnaar uit de stembusslag – CD&V bahaalde 34,2%, Open VLD 34,1% – en werd de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortemark. Damman koos voor een oranje-blauwe coalitie en zowel CD&V als Open VLD kregen elk 9 zitjes in de gemeenteraad. De drie oppositiepartijen gingen aan de haal met 5 zitjes. Eerlijk en Bezorgd van Rita Tyvaert kreeg er 2, CONTENT kreeg 1 zitje en N-VA 2. Tijdens deze legislatuur stapte Mark Pollentier uit de N-VA en ging zetelen als onafhankelijke, terwijl Ronny Vierstraete eerst zijn voorzitterssjerp doorgaf aan Open VLD-collega Jan Stoens. Koen Decleir (CD&V) nam het tweede deel van de legislatuur voor zijn rekening als voorzitter van de gemeenteraad. Iris Plaisier volgde in 2020 de betreurde Carine Volckaert op, die begin 2020 overleed.

Belangrijkste realisaties

Het Krekedalfietspad werd geopend in 2019 en eind oktober is de vernieuwde Torhoutstraat een feit. Gemeenteschool De Linde was de eerste realisatie in de legislatuur en De Roende, waar onder andere het Sociaal Huis, de dienst burgerlijke stand, de kinderopvang, Kind en Gezin en het lokaal dienstencentrum gevestigd zijn, werd eveneens geopend in 2019. Er was de opening van de Mouterij met de nieuwe bibliotheek en de nieuwe mattenzaal naast de Kouter. Het stationsgebouw in Kortemark werd gerenoveerd en De Stoasje kon er haar werking verderzetten. Er werd ook volop ingezet op onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Er was de aanleg van het Spoorpark in Handzame en de vergroening van de kerkhoven. Er kwam een buurtrestaurant, een beter communicatiebeleid, er werd ingezet op verledding, de fietsstraten werden in felrood op de kaart gezet en de algemene gemeentebelasting werd afgeschaft.

Grootste miskleunen

De Sneppestraat blijft een veel te vaak opgeknapte lappendeken en rust als een smet op deze legislatuur. De plannen liggen al jaren klaar bij het gemeentebestuur, maar de verwerving van een geschikte buffer door Fluvius lukt voorlopig niet. De gemeente Kortemark moet wachten tot Fluvius een geschikte buffer kan verwerven en dat zal nog eventjes op zich laten wachten. Voor het gemeentebestuur is het koffiedik kijken en dat zorgt zowel binnen als buiten de gemeenteraad voor grote frustraties. Het dossier zit, buiten de wil van het gemeentebestuur, muurvast, terwijl de plannen en het budget al jaren klaarliggen. Het stort van Silvamo zorgt ook voor veel tegenwind, maar is eigenlijk een erfenis uit een ver politiek verleden, terwijl minister Zuhal Demir (N-VA) de exploitatievergunning van het stort onlangs verlengde met maar liefst 25 jaar. Een miskleun, ja, maar dan wel een van de Vlaamse regering.

Geplande projecten

Tijdens het laatste jaar van de legislatuur moet nog een drukke agenda afgewerkt worden. De gemeenteschool in Kortemark krijgt een opknapbeurt: de elektriciteit, het dak, het schrijnwerk en de isolatie worden aangepakt. Ook de foyer van de Beuk wordt onder handen genomen. Deze laatste werd in 1997 heringericht, maar de voor die tijd ultramoderne en totaal onhandige inrichting wordt na een kwarteeuw eindelijk aangepast. De fietspaden Steenstraat-Bovekerke en Lichterveldestraat worden volledig heraangelegd, terwijl de fietspaden in de Edewallestraat en de Koekelarestraat hersteld worden. Het Woitas-huis naast het station van Kortemark werd aangekocht en verdwijnt. De gemeentelijke loods achter het gemeentehuis wordt eveneens gesloopt en het domein wordt onthard. Nog op stapel: een uitkijktoren in Zarren, een hondenweide die, de opstart van een sociale kruidenier, een omgevingsanalyse én een schoolvervoerplan.

Het rapport

Het bestuursakkoord voor 2019-2024 pakte uit ambitieuze plannen in zowel Kortemark als de deelgemeenten. Er werd ingezet op mobiliteit, vergroening, nieuwbouw en renovatie. Burgemeester Damman zet in op een warm, sociaal en verbindend beleid en wil ook werk maken van een betere communicatie. De oppositie doet haar werk, maar dat deed oranje-blauw ook. Kortemark voor en na 2018 is zeker zichtbaar veranderd en burgemeester Karolien Damman maakte haar belofte, om tussen de mensen te staan, waar. De gemeente kreeg een pak inwoners meer en trok ook een pak evenementen aan. In de strijd tegen het vervuilende stort trekken coalitie en oppositie aan hetzelfde zeel en worden alle politieke belangen aan de kant gezet. Dat siert de Kortemarkse politici ten zeerste en wordt eveneens gewaardeerd door de inwoners.

Ons oordeel: Onderscheiding

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.