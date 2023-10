Gemeenterapport Koksijde: Focus op wegenwerken en vooral fietsveiligheid

In deze bestuursperiode stonden en staan er in Koksijde een aantal belangrijke wegenwerken op het programma, met telkens het accent op de fietsveiligheid. De nieuwe bibliotheek komt er niet, maar aan de uitbreiding van het NAVIGO-visserijmuseum wordt dan weer hard gewerkt. Ook in diverse sportdisciplines werd geld gepompt.

In het dossier van de omvorming van de vroegere luchtmachtbasis beweegt er momenteel weinig.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Lijst Burgemeester (vooral Open VLD en CD&V) trok Vooruit aan boord om met één zetel verschil de meerderheid te vormen. N-VA en Koksijde Vooruit werden daardoor naar de oppositiebanken verwezen. Na het afscheid van Guido Decorte (CD&V) kwamen er spanningen toen beslist werd om hem te vervangen door Charlotte Castelein (Open VLD). De huidige schepenen Dorine Geersens (CD&V) en Ivan Vancayseele (Vooruit) hebben al besloten om samen een lijst te vormen. Open VLD gaat dan weer in zee met Koksijde Vooruit. Oppositieraadslid Sander Loones, tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezing een groot stemmenkanon, gaat voluit voor het burgemeesterschap met een eigen lijst.

Belangrijkste realisaties

De Jaak Van Buggenhoutlaan en de Kerkstraat zijn twee voorbeelden van wegenwerken die al zijn uitgevoerd. De heraanleg van de Nieuwpoortsteenweg is volop aan de gang. Het startschot van de uitbreiding van het NAVIGO-visserijmuseum is gegeven. Daar komt onder meer een ruimte voor het skelet van de opgegraven potvis Valentijn van Sint-André. Met de aanleg van een professioneel hockeyveld en een clubhuis voor de atletiek toonde het bestuur ook zijn sportieve hart. Het golfterrein breidt uit met negen extra holes.

Grootste miskleunen

De grootste investering in het beleidsplan is de aankoop van de luchtmachtbasis in Koksijde, waarvoor 20 miljoen euro is voorzien. Er komt onder meer een bedrijventerrein, een intergemeentelijk recyclagepark samen met Veurne, vliegrecreatie, fiets- en wandelverbindingen en groen. Er is, samen met de provincie, al veel voorbereidend werk gedaan, maar de realisatie gaat (te) traag. Eerst moet de site aangekocht worden. Het is nu wachten op een akkoord met Defensie. Daarnaast is de geplande nieuwe bibliotheek geschrapt wegens te duur.

Geplande projecten

Er wordt verder onderhandeld over de aankoop van de luchtmachtbasis. Daar kan dus volgend jaar nieuws over verwacht worden, maar het kan ook nog langer duren. De gemeente wil de topstukken van het abdijmuseum Ten Duinen verhuizen naar een loods op de site Ten Bogaerde. Er ligt daarvoor een budget van 2,5 miljoen euro klaar. Na de zomer van volgend jaar zou het vernieuwde NAVIGO-Visserijmuseum afgewerkt moeten zijn. Volgend jaar wordt ook verder gewerkt aan de heraanleg van de Nieuwpoortsteenweg.

Het rapport

Dit bestuur heeft zich bij werken vooral toegelegd op het verhogen van de fietsveiligheid met extra fietspaden en fietsstraten. Ook diverse sportverenigingen mogen niet klagen over de inspanningen van het gemeentebestuur. Lange tijd was Koksijde de schuldenkampioen, maar van die titel is de gemeente verlost dankzij een zuiniger beleid. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd er politiek stratego gespeeld, met voorlopig drie concrete partijen. Communicatie en inspraak lijken de inzet te worden.

Ons oordeel: Voldoende

