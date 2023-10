Gemeenterapport Knokke-Heist: Chaos en ruzie troef in jaar voor verkiezingen

Was dé gebeurtenis van de eerste helft van de legislatuur het overlijden van burgervader Leopold Lippens, dan staat de tweede helft in het teken van gekibbel binnen meerderheidsfractie Gemeentebelangen. Schepen Kris Demeyere diende zijn ontslag in na aanhoudende berichten rond mogelijke belangenvermenging, burgemeester Piet De Groote deed hetzelfde nadat het gros van zijn partijgenoten niet met hem verder wil als lijsttrekker. Positieve punten zijn de nakende afwerking van de Natiënlaan, de doortocht in Heist en de verfraaiing van het Albertplein.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met zo’n 70 procent van de stemmen waren de verkiezingen van 2018 erg succesvol voor Leopold Lippens en zijn lijst gemeentebelangen. Na het overlijden van Leopold Lippens op 19 februari 2021 werd Piet De Groote, na Lippens de populairste politicus, aangesteld als burgemeester. Eind 2021 gaf Philippe Vlietinck zijn schepenzetel door aan Astrid Mestdach. In de tweede helft van de legislatuur traden ook Antoine Geerinckx, Bert De Brabandere en Nick Wenmaeckers toe tot het schepencollege. Het voorbij jaar raakte de sfeer in de meerderheid sterk verzuurd door het schooldossier, de kwestie ‘hoogbouw’ en een forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen dat onfrisse praktijken blootlegde. Schepen Kris Demeyere nam daarop ontslag en werd vervangen door Tine Gobert. De partij schoof Piet De Groote opzij als lijsttrekker, maar die hield de eer aan zichzelf en wordt opgevolgd door Jan Morbee.

Belangrijkste realisaties

De legislatuur werd ingezet met de uitrol van een indrukwekkende reeks openbare werken. Denken we maar aan de rotonde aan de Heistlaan en de vernieuwing van de volledige doortocht van Heist. Ook de opening van het Burgemeester Graaf Leopold Lippens sportpark is een mooie realisatie. En door de opstart van de vierde fase van het bedrijventerrein ’t Walletje konden er opnieuw heel wat nieuwe of uitbreidende bedrijven zich vestigen. Meer recent is de aan de gang zijnde heraanleg van het Albertplein -ook bekend als ‘place m’as tu vu’ – met een indrukwekkende glazen constructie als horecapaviljoen en eyecatcher. Ook de omvorming van de Natiënlaan tot ‘groene boulevard’ zal een grote meerwaarde zijn als toegangspoort tot Knokke. Ten slotte werden er aanzetten gegeven om ‘betaalbaar wonen’ mogelijk te maken, al zal de effectieve realisatie wel nog een tijd op zich laten wachten.

Grootste miskleunen

Hoewel er in de meerjarenplanning geen sprake van is, vatte de gemeente toch het plan op om de gemeentelijke basisscholen over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs. Dit voornemen leidde tot zwaar protest bij leerkrachten, directie, leerlingen en ouders van de betrokken scholen. Bovendien was het dossier een splijtzwam binnen meerderheidsfractie Gemeentebelagen, wat duidelijk bleek toen het punt slechts met luttele stemmen op overschot goedgekeurd raakte. Tegenstanders tekenden verzet aan bij de Raad van State en de gouverneur. Toen deze laatste oordeelde dat de beslissing niet geldig was wegens een vormfout, besloot het College, ook wegens nog versterkte interne verdeeldheid, om het gemeentelijk onderwijs toch te behouden. Ook bij het project Hoost aan het Maes- en Boerenboomplein, waarbij in woningen nabij de bouwput scheuren ontstaan, maakte het bestuur geen goede beurt.

Geplande projecten

Enkele grote infrastructuurwerken, zoals de heraanleg Natiënlaan en het nieuwe Albertplein, worden de komende maanden afgewerkt en zouden tegen de verkiezingen in grote mate gerealiseerd moeten zijn. In Heist wordt verder gewerkt aan het woonproject Hoost – gekenmerkt door felle kleuren en opmerkelijke vormen – waar op het gelijkvloers gemeentelijke functies in ondergebracht worden. De overige vernieuwingsprojecten in Heist worden ook verdergezet. Ook de realisatie van een nieuw jeugdcentrum in Heist – wellicht in/op de site van het niet meer gebruikte treinstation dat de gemeente eerder dit jaar aankocht – staat nog op de planning. Er wordt ook werk gemaakt van een ‘stadsrandbos’ met ook paden en waterlopen tussen Lakeside Paradise en Duinbergen. Verder mag er nog nieuw en permanent publiek sanitair verwacht worden op of aan het Verweeplein, vooral voor het uitgaanspubliek.

Het rapport

De legislatuur ging van start met het uitrollen en verderzetten van een reeks grote en ambitieuze infrastructuurwerken. Zeker deelgemeente Heist kon genieten van wat ook wel eens een ‘inhaaloperatie’ wordt genoemd. Met het binnenhalen van de start van het WK wielrennen – meer specifiek tijdrijden – profileerde de gemeente zich ook mooi internationaal. Maar we kunnen niet rond de vaststelling heen dat Knokke-Heist het overlijden van Leopold Lippens politiek moeilijk verteert. Piet De Groote slaagde er niet in zijn ploeg samen te houden en betaalt daar het gelag voor. Vaak publiek uitgevochten ruzies overschaduwden het beleidswerk en de onenigheid zorgde voor stilstand in diverse dossiers. De gemeente waarvoor imago zo belangrijk is, kwam meerdere keren op een negatieve en zelfs gênante manier in het nieuws.

Ons oordeel: Voldoende

