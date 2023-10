Gemeenterapport Izegem: Pijnlijk uitstel van prestigeproject

Izegem kan terugblikken op een legislatuur waarin de gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne duidelijk hun stempel drukten. Groot(se) projecten als de Cultuurfabriek en evenementenhal liepen daardoor een pijnlijk uitstel op. De meerderheid kan wel terecht de pluim van het volgend jaar voltooide brugpark op zijn hoed stoppen en ook de Melkmarkt steekt straks in het nieuw. Er werd ook veel in gang gestoken. Aan inzet ontbreekt het dit bestuur dus zeker niet, al zal het wat langer wachten zijn voor iedere Izegemnaar daar de vruchten van zal kunnen plukken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

N-VA behaalde opnieuw een verkiezingsoverwinning en burgemeester Bert Maertens kon aan zijn tweede ambtstermijn beginnen. Zijn partij ging dit keer in zee met CD&V, dat zijn zitjes gehalveerd zag naar drie, maar na een oppositiekuur van zes jaar toch terug mee kon besturen. Dit ten koste van Vooruit. De socialisten zakten weg naar twee zitjes in de raad, onder andere dankzij de opkomst van het nieuwe Stedelijk Izegems Project (STiP) met voormalig sp.a-schepen Kurt Grymonprez als kopman. Ook Vlaams Belang en Groen, dat voor het eerst weer alleen opkwam, gingen erop vooruit en kregen respectievelijk drie en twee zitjes. Open VLD zakte terug naar één zitje in de raad. Virginie Derumeaux verving Lothar Feys als jeugdschepen, terwijl Lisa Grijspeerdt de plaats van N-VA-raadslid Jan Verbeke in nam. Bij de socialisten zette Justine Hollevoet eerder al een stapje opzij. Zij werd vervangen door Eva Bossuyt.

Belangrijkste realisaties

De bestuursploeg van N-VA/CD&V zette drie jaar geleden zwaar in op meer Izegemnaars op de fiets krijgen. Hoewel zoiets op zich moeilijk meetbaar is, zijn er wel een pak zaken uit het bijhorende fietsplan – prijskaartje 1,3 miljoen euro – netjes gerealiseerd. Zo is er werk gemaakt van een fietsbib waar je aan een voordelig tarief fietsen kan huren en is een groot deel van het centrum van de stad omgevormd tot een fietszone. Er staan ook fietstelpalen op bepaalde invalswegen en vier fietsboxen in het straatbeeld waar inwoners hun stalen ros kunnen stockeren. Aan het station is er ook het fietsverhuursysteem Blue-Bike. Verder kwam er ook een Huis van het Kind bij, met een passend hulpaanbod voor (aanstaande) ouders en jongeren. Verder kreeg zitmeubilair zoals beloofd een update, net zoals speeltuigen op diverse locaties. Het bestaande cameranetwerk werd verder uitgebouwd.

Grootste miskleunen

In ons vorig gemeenterapport stonden ze nog bij ‘geplande projecten’, maar nu zijn de realisatie van een nieuwe evenementenhal en Cultuurfabriek onherroepelijk pas voor de volgende bestuursperiode. Dat is toch een smet op het blazoen van deze meerderheid, die van het project zijn paradepaardje van deze legislatuur had willen maken. Het resultaat is dat de Izegemnaar nog wat langer zal moeten wachten op een nieuwe bib, kunstacademie en stadsarchief. Ondertussen zijn de plannen ook aangepast en kiest de stad voor een nieuwe ontwerper, met de bedoeling het gebouw te slopen en niet te hervormen. Ondertussen staat de aftandse zaal ISO er nog steeds en is ook de nieuwe evenementenhal nog een toekomstdroom. Resultaat: van de twee grootste bouwprojecten van deze legislatuur kwam (nog) niets in huis. Ook Ventilus laat een kleine kater na, met weliswaar een deels ondergronds traject in Izegem, maar minder dan verhoopt.

Geplande projecten

Met enige vertraging zijn de werken voor de heraanleg van de Melkmarkt begonnen. Daarbij moet het plein een groener karakter krijgen en op termijn een fijne ontmoetingsplaats worden, met meer ruimte voor terrasjes. Al blijft de daarmee gepaard gaande knip in de Wijngaardstraat voor sommigen omstreden. Iets verderop ligt er nog een grotere werf, want de omvorming van de Centrumbrug naar ‘brugpark’ is volop bezig. Het is een project dat pas gaandeweg op de radar van de coalitie kwam, maar met een groot deel subsidies gerealiseerd kan worden. Daarbij krijgen fietsers en voetgang aparte zones op de brug en is er plaats voor groen en zitbanken.

De stad maakte ook werk van de uitbreiding van provinciedomein Wallemote-Wolvenhof, met vijf hectare extra groen. Op die locatie komt in 2024 ook een veilige trage weg voor schoolverkeer tussen de Wolvenhof- en Leenstraat.

Het rapport

Het is een beetje een rode draad in de tweede helft van deze legislatuur: veel plannen en procedures, maar – vaak door onvoorziene omstandigheden – weinig resultaat. Dat maakt de eindbalans er evenwel niet beter op. Zeker het uitstel van de Cultuurfabriek, toch het prestigeproject van deze legislatuur, laat een zure nasmaak na. Dat de stad als een goede huisvader wil besturen en niet meer geld wil uitgeven dan nodig, is een goede reflex, maar het zorgt er wel voor dat veel problemen die opdoken nog niet opgelost zijn. Voor het stilaan verouderde zwembadcomplex is een plan uitgedokterd, maar een nieuw complex? Pas voor na 2024. Idem voor de evenementenhal. De meerderheid kan straks wél uitpakken met zijn brugpark en een gerenoveerde Melkmarkt en raapt daar zeker nog enkele punten.

Ons oordeel: Voldoende

