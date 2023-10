Gemeenterapport Houthulst: Zullen prestigieuze plannen op tijd uitgevoerd zijn?

Het gemeentebestuur van Houthulst heeft een patent op belangrijke realisaties op het einde van de legislatuur. Denk maar aan de vrijetijdscampus, die op het nippertje nog opgeleverd werd eind 2018. Of het in deze bestuursperiode ook zal lukken met de prestigieuze en ingrijpende herinrichting van de Markt is nog maar de vraag. Voorlopig ziet het ernaar uit dat die nog een grote werf zal zijn als de Houthulstenaars op 13 oktober naar de stembus trekken.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

De verkiezingen draaiden uit op een klinkende overwinning van CD&V Plus. Burgemeester en lijsttrekker Ann Vansteenkiste werd echter qua voorkeursstemmen ingehaald door Joris Hindryckx en Jeroen Vandromme, die respectievelijk op de tweede en derde plaats stonden. Hindryckx zou de eerste vijf jaar burgemeester zijn en Vandromme mocht het laatste jaar de sjerp dragen. Ann Vansteenkiste werd schepen van Sociale Zaken en ook Erik Verbeure en Tessa Vandewalle kregen een schepenpost. Hoewel CD&V Plus een absolute meerderheid behaalde (13 van de 21 zetels) hees ze toch SP.A (nu Vooruit) met amper twee zetels aan boord. SP.A-lijsttrekker Nico Stroobant stapte nog voor het begin van de legislatuur ontevreden uit de partij. De schepenpost ging uiteindelijk naar Peter Vanryckeghem, die de laatste twee jaar van de bestuursperiode zijn mandaat overdroeg aan partijgenote Olivia Masschelin.

Belangrijkste realisaties

Met de vrijetijdscampus die werd opgeleverd in 2018 kon de gemeente nog een tijdje teren op een realisatie uit de vorige bestuursperiode. Sindsdien bleven grote prestigeprojecten uit. De inwoners moesten het stellen met enkele kleinere realisaties, zoals de verhuizing van de dienst burgerzaken naar de Markt 13 en nieuwe hondenloopweides in Jonkershove en langs het Beukelpad, waar ook een nieuw speelpleintje werd gerealiseerd. Na ingrijpende rioleringswerken zijn de meeste de inwoners van Jonkershove tevreden dat ze eindelijk van die kasseistroken in de Jonkershovestraat af zijn. Petanquers kunnen dan weer hun hartje ophalen op het nieuwe petanqueplein tussen de Broeders Xaverianenstraat en de Markt, dat in augustus 2022 werd geopend. Bij zijn afscheid als burgemeester was Joris Hindryckx trots op de vele verkavelingen die erbij kwamen, met weer een stijging van het bevolkingsaantal als gevolg.

Grootste miskleunen

Door de snelle stijging van het aantal inwoners kampte de buitenschoolse kinderopvang met grote capaciteitsproblemen. Hoewel er in het meerjarenplan 400.000 euro voorzien werd voor de uitbreiding van die kinderopvang, is er vijf jaar later weinig veranderd. Wel kwam er een nieuw reglement waardoor kinderen voortaan vooraf ingeschreven moeten worden voor opvang tijdens de schoolvakanties, wat vooral tot lange wachtlijsten leidde. Er kwam een overeenkomst met de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel om de kinderopvang naar daar te verhuizen. De beloofde nieuwe bib komt er niet: de voorziene 1 miljoen euro werd herleid tot 100.000 euro om renovatie- en aanpassingswerken te doen aan de bestaande bib in de Xaverianenstraat. Ook de bouwplannen van het administratief centrum tegenover het gemeentehuis sneuvelden. Enkel de fietsstalling en de gevelbekleding werden uitgevoerd.

Geplande projecten

Toen de gemeente eind 2019 het meerjarenplan voorstelde, raakte de herinrichting van de Markt en de Eugène De Grootelaan een beetje ondergesneeuwd door de plannen voor de bib. Aangezien die er niet komt, is de nieuwe Markt prompt gebombardeerd tot het paradepaardje van deze bestuursperiode. Het ontwerp, waarbij het plein een gemeentepark wordt, kon op veel bijval rekenen op een bewonersvergadering, maar de realisatie loopt niet van een leien dakje. Zo liep de vergunning maanden vertraging op. Bovendien valt het project veel duurder uit dan verwacht. De ramingen zijn ondertussen gestegen van 2,4 naar 3,3 miljoen euro en oppositiepartij N-VA vreest dat daar nog een heel stuk zal bijkomen.

Vorige maand begonnen de werken aan de nutsleidingen, maar of het bestuur al kan pronken met het nieuwe Gemeentepark Houthulst tegen de verkiezingen is nog een groot vraagteken.

Het rapport

Burgemeester Joris Hindryckx presenteerde op de laatste gemeenteraad van 2019 het meerjarenplan. De belangrijkste investeringen waren onder meer een nieuwe loods voor de technische dienst, de ombouw van de huidige bibliotheek tot OCMW-gebouw, de bouw van een nieuwe bib op de vrijetijdscampus, de heraanleg van de Eugène de Grootelaan en de Markt, een uitkijktoren aan de Knokkebrug, heraanleg doortocht en realisatie parking in Jonkershove en een uitbreiding van BKO Houtekind. Van die plannen is momenteel enkel de loods en de heraanleg van de doortocht van Jonkershove gerealiseerd. Met de mogelijke realisatie van het gemeentepark kan het bestuur nog wat goedmaken in de perceptie, maar het project zal wellicht nog niet afgerond zijn tegen het einde van de bestuursperiode en wordt duurder dan voorzien.

Ons oordeel: Onvoldoende

