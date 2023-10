Gemeenterapport Damme: Moeilijke dossiers blijven helaas aanslepen

Quasi eeuwige absolute meerderheidspartij CD&V+ slaagde er bij de verkiezingen van 2018 gemakkelijk in om de macht te behouden. Onder aanvoering van burgemeester Joachim Coens, die een erg sterke persoonlijke score neerzette, kregen heel wat dorpskernen de voorbije jaren een opsmukbeurt; met Oostkerke als mooiste voorbeeld. Ook het nieuwe ontmoetingscentrum en jeugdbewegingslokaal in Moerkerke is een mooie realisatie. Minder fraai is dat de plannen voor een nieuw sportpark uitgesteld en ingeperkt worden en dat dossiers als de site Sint-Janshospitaal en de ‘Wijk van de Toekomst’ op de kazernesite blijven aanslepen.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Met de CD&V+ lijst zetten burgemeester Joachim Coens en zijn medekandidaten in oktober 2018 de sterke score van maar liefst 68 procent van de stemmen neer. Goed voor 15 van de 21 zetels. De nieuwe lijst Damse Belangen, ontstaan vanuit twee opgestapte CD&V’ers, verraste door twee zitjes te veroveren en N-VA moest een zetel prijsgeven; van vier naar drie. Doordat Ann-Sofie Raman (CD&V+) verhuisde buiten Damme kwam Eddie Baert in de raad terecht. Burgemeester Coens combineerde het burgemeesterschap van in het najaar van 2019 tot zijn ontslag medio 2022 met het voorzitterschap van CD&V. Nog opmerkelijk: eerste schepen Eveline Van Quekelberghe haalde in een interview uit naar de lokale partijwerking en het eigen stadsbestuur en diende niet lang daarna haar ontslag in. Van Quekelberghe werd opgevolgd als schepen door Britta Roelants en zo kwam Filiep Warlop als opvolger in de gemeenteraad.

Belangrijkste realisaties

Deze legislatuur werden in Damme heel wat mooie infrastructuurprojecten gerealiseerd. Wat de voorbije twee jaar daarvan het meest in het oog springt, is de dorpskernvernieuwing in Oostkerke, waar de riolering werd vernieuwd en de bestrating werd heraangelegd. Ook de doorgang van Den Hoorn werd vernieuwd en veiliger aangelegd en de woonkern kreeg een vernieuwd plein aan de parochiekerk. Eerder in de legislatuur werd het nieuwe oc De Lieve gerealiseerd en kon de KSA met steun van de Stad een nieuwe jeugdlokaal bouwen. Op sociaal vlak werd de uitbreiding van wzc De Stek in de stijgers gezet en werd een lokaal dienstencentrum gerealiseerd. Ook de culturele en toeristische initiatieven, zoals de exposities in Sint-Jan en evenementen als Da’Smakt, verdienen lof. Eerder dit jaar behaalde Damme ook het internationale duurzaamheidslabel Cittaslow.

Grootste miskleunen

Het dossier van de herbestemming voor de hospitaalsite in Damme (Sint-Jan) blijft haperen. De site staat al grotendeels leeg sinds het vertrek van het rusthuis tien jaar geleden. Vorig jaar werd er één voorkeurkandidaat weerhouden waarmee de onderhandelingen worden verdergezet. Bedoeling is nog steeds om er woningen in te realiseren en ruimte te bieden aan licht-commerciële en culturele initiatieven. Nu blijkt dat de kandidaat afgeschrikt is door de hoge kosten voor archeologisch onderzoek en zo zit het dossier opnieuw vast. Wat betreft de Wijk van de Toekomst in Sijsele zijn er nu drie kandidaat-investeerders in de running, maar onlangs raakte bekend dat de federale regering vraagt om de site nog een half jaar langer te mogen gebruiken als opvangcentrum voor vluchtelingen. En het plan voor een nieuw sportpark in Sijsele moest ingeperkt, opgedeeld en in de tijd verschoven worden omdat het financieel onhaalbaar bleek.

Geplande projecten

In de maanden tot aan de verkiezingen worden nog wat infrastructuurwerken afgewerkt. Zoals de recente aanleg van een veiliger kruispunt Stationsstraat, ter hoogte van de Domino in Sijsele. Daar worden de parkeerplaatsen anders ingedeeld en er komt een rust- en ontmoetingszone. In Moerkerke wordt verder gewerkt aan de aanleg van een veiliger kruispunt Moerkerkebrug-Lieveberm. Verder zal de exploitatie en het toegankelijk maken voor bezoekers van de site Sint-Janshospitaal door erfgoedvereniging Herita opgestart worden. Het stadsbestuur hoopt ook investeerders en ontwikkelaars aan te duiden om de kazernesite om te vormen tot Wijk van de Toekomst en er zou nog een ontwerp komen voor de vernieuwing van de Rostune-site in Sijsele. De realisatie zal voor de volgende legislatuur zijn. Tenslotte zou er ook nog een ontwerp moeten komen voor het buitensportgedeelte van het te vernieuwen sportpark ’t Veld.

Het rapport

Het stadsbestuur kon al heel wat puntjes afvinken op haar to-dolijst. De dorpskernvernieuwingen in Den Hoorn en zeker Oostkerke zijn mooie realisaties. In Oostkerke duurde het wat langer dan voorzien, maar dat is ook voor een stuk te wijten aan de archeologische vondsten. Ook de nieuwe infrastructuur voor de verenigingen (oc De Lieve) en de jeugd (KSA) in Moerkerke zijn pluimen om op de hoed te steken. In het dossier nieuw sportpark ’t Veld zijn er blijkbaar verkeerde inschattingen gemaakt, tot frustratie van sporters en sportverenigingen. Wat betreft de hospitaalsite rijst stilaan de vraag of die herbestemming er ooit nog komt. En in Sijsele wordt de Wijk van de Toekomst al eens smalend de Wijk van de Verre Toekomst genoemd. Maar er is nog een jaar te gaan, dus er is nog tijd om opgestarte wegenwerken in Sijsele en Moerkerke af te werken.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.