Gemeenteraad Oudenburg houdt mooi eerbetoon voor overleden Nathalie Poldervaart

De gemeenteraadszitting van dinsdag 24 mei in Oudenburg was er een die je liever niet wil meemaken. Het was er heel stil en ingetogen, want iedereen was er in gedachten bij Nathalie Poldervaart, die raadslid was voor Open VLD en op 10 mei plots overleed.

Elke fractie had troostende woorden voor de familie en vrienden van Nathalie. Burgemeester Anthony Dumarey sprak namens de stad en zichzelf met een warm gevoel over Nathalie.

“Onze lieve vriendin was zeer hartverwarmend. Ze kwam in april 2019 in de gemeenteraad en drukte haar stempel op verschillende dossiers zoals jeugd en gezin, maar haar liefde voor het volk primeerde. Onlangs hoorde ik een mooie tekst die de afgelopen twee weken beschrijft: ‘Magische woorden zijn er niet. Het lot valt ons diep en zwaar. Niets verzacht ons groot verdriet. Dus steunen we mekaar. Al is het gemis zo triest en hard. Wij denken aan elke lach. Die blijft voor eeuwig in ons hart. En troost ons elke dag’.”

De burgemeester besloot met: “Nathalie, we zien je graag.” (LIN)