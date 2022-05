Oudenburgs gemeenteraadslid Nathalie Poldervaart plots overleden: “Ze stond altijd voor je klaar”

Het plotse overlijden van Open VLD-gemeenteraadslid en kapster Nathalie Poldervaart (49) is in Oudenburg ingeslagen als een bom. “De stad opent een rouwregister in LDC Biezenbilk, voor wie Nathalie wenst te herdenken. Met dit onverwachte overlijden verliest Oudenburg een dynamische en goedlachse dame”, zegt burgemeester en partijgenoot Anthony Dumarey.

Op dinsdag 10 mei kwam het onwezenlijke nieuws dat Nathalie Poldervaart onverwachts was overleden. Nathalie was getrouwd met Patrick Vandenberghe, is moeder van drie kinderen en oma van een kleindochter. Ze was een bekend gezicht in Oudenburg: als kapster verzorgde ze de snit van menig Oudenburgenaar, in haar eigen kapsalon Hairstyle Luna in de Zandvoordsestraat.

“Nathalie stond altijd klaar voor de mensen rondom haar”, reageerde burgemeester Anthony Dumarey, diep onder de indruk. “Wie met haar in contact mocht komen, kan beamen dat ze altijd goedlachs was en ervan hield om tussen de mensen te zijn. Dat vertaalde zich in haar engagement. Nathalie was graag gezien in de stad. We herinneren ons haar natuurlijk ook als bestuurslid en drijvende kracht van ropeskippingclub Skip Oudenburg, en als trouwe kaartster in de Jerre op dinsdagavond.”

Teamspeler

In 2012 zette Nathalie haar eerste stappen in de politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde ze toen 385 voorkeursstemmen. De politieke microbe had haar duidelijk te pakken en ze bleef zich inzetten voor Open VLD. Als bestuurslid van de partij stond ze als teamspeler altijd paraat om de handen uit de mouwen te steken. Zowel bij de organisatie van evenementen, als om mee na te denken over de toekomst van haar geliefde stad. Want voor vele inwoners van Oudenburg was Nathalie een klankbord over het reilen en zeilen in de stad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde ze 548 voorkeursstemmen, wat aanvankelijk resulteerde in het mandaat binnen het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Niet veel later, in april 2019, legde Nathalie de eed af als gemeenteraadslid. Daar drukte ze haar stempel op verschillende dossiers, maar haar liefde voor de mensen primeerde. Zo zette ze zich dan ook in voor sociale thema’s zoals jeugd en gezin, en voor meer beleving in de stad.

Nathalie was goedlachs en hield ervan om tussen de mensen te zijn

Het stadsbestuur wilde de familie en de vele vrienden en kennissen van Nathalie een hart onder de riem steken en opende daarom aan het onthaal van LDC Biezenbilk een rouwregister, als blijk van waardering voor een zetelend gemeenteraadslid. Dat register kan sinds woensdag worden ondertekend. De opening ging gepaard met dit bericht: “Het onverwachte verlies van een bijzonder gewaardeerde persoon laat een diepe indruk na. Er wordt dan ook gevraagd om deze periode in de nodige sereniteit te kunnen doormaken. Op een later moment zal er gecommuniceerd worden over de uitvaartplechtigheid.”