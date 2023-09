Gemeentebestuur Ingelmunster wil in gesprek gaan met nieuwe eigenaar stationsgebouw, maar “deze site is noodzakelijk om de buurt veilig en kwalitatief in te richten”

Dat Ingelmunster de grond waar nu nog het oude stationsgebouw staat, wil integreren in de herontwikkeling van de buurt was al langer bekend. Omdat de NMBS het gebouw verkocht aan een derde partij moest het bestuur deze plannen opnieuw bekijken. Na een grondige analyse en overleg met alle betrokkenen herbevestigt de gemeente de eerdere inzichten: de site van het stationsgebouw is noodzakelijk om de buurt veilig en kwalitatief in te richten. Daarom wil het bestuur in gesprek gaan met de nieuwe eigenaar.

Vorig jaar presenteerde het gemeentebestuur de plannen voor de vernieuwde stationsomgeving. “We willen inzetten op een gezellige, groene buurt, die bovenal verkeersveilig is”, zegt schepen van Dorpskernvernieuwing Martine Verhamme. “Op een zeer beperkte oppervlakte moeten we heel wat uitdagingen zien te combineren.”

“Voor de opmaak van het plan stelde de gemeente drie cruciale voorwaarden”, verduidelijkt schepen Verhamme. “Een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Izegemstraat-Kortrijkstraat is het absolute uitgangspunt. Hier willen we dan ook geen compromissen over sluiten. Het moet veilig zijn, vooral voor de fietser en de voetganger. Daarom opteren we voor afgescheiden fietspaden en verkeerslichten. Ten tweede streven we naar een globale aanpak met minder beton, meer gezelligheid en veel plaats voor gras en bomen. Tenslotte willen we een uitwerking voor pakweg de volgende vijftig jaar.”

Tot overeenkomst komen met nieuwe eigenaar

“We betreuren nog altijd dat de NMBS het oude stationsgebouw niet onderhands wou verkopen aan de gemeente”, vervolgt burgemeester Kurt Windels.

Na de verkoop aan een derde partij, heeft de gemeente samen met de partners en het studiebureau bekeken in welke mate het gebouw alsnog een plaats kon krijgen in de herinrichtingsplannen. “Alle mogelijke scenario’s passeerden de revue, maar de eindconclusie is voor alle partners duidelijk: de kwalitatieve herinrichting van het kruispunt met voldoende zichtbaarheid voor de fietsers, afgescheiden fietspaden en verkeerslichten is niet mogelijk zonder de integratie van de site van het station. Veiligheid is en blijft voorwaarde nummer één. Om die veiligheid te garanderen hebben we ruimte nodig. Het komt er dus op neer dat we het terrein willen verwerven, voor het gebouw zelf zien we geen toekomst. In feite bevestigen we wat iedereen al lang wist, zelfs de koper”, aldus Kurt Windels. “De sentimentele waarde van het stationsgebouw staat niet in verhouding met de globale doelstelling.”

Daarom wil het gemeentebestuur zo snel mogelijk gesprekken opstarten met de eigenaar van het station. “We zullen onze plannen nog eens toelichten en streven ernaar om op korte termijn een overeenkomst te sluiten. Bij de heraanleg van de Oostrozebekestraat en de bouw van de Brigandsbrug waren grondverwervingen eveneens noodzakelijk. Ook toen lukte het om tot een akkoord te komen. Ingelmunster heeft nood aan een opgewaardeerde stationsbuurt. Investeerders staan te wachten, de horeca wil vooruit, het regionaal mobiliteitspunt is voor heel binnenkort. Niemand is gebaat bij een blokkering van het project. We rekenen op een constructieve houding. Hoog tijd om vooruit te gaan”, besluit de burgemeester.

Discussie

Tijdens de gemeenteraadszitting begreep Jan Defreyne (CD&V-oppositie) niet waarom er geen compromissen werden gesloten. Hij zei ook dat er blijkbaar geen overleg was geweest met de nieuwe eigenaar. “Jullie doen jullie eigen ding.”

Bart Buyse (CD&V) had het over een historisch gebouw. Hij vroeg zich af of de raadsleden van de meerderheid wel uit hun huis komen, want er wordt in Ingelmunster over niets anders gesproken dan over het behoud van het stationsgebouw.

Fractieleider Enigo Vandendriessche (Vooruit) vroeg om de studies, plannen en bezwaren waar schepen Martine Verhamme naar verwijst om het standpunt van het schepencollege te onderbouwen, aan de raadsleden te bezorgen. Enigo vroeg ook of er alternatieve scenario’s onderzocht waren waarbij het stationsgebouw blijft staan. Ook daar kon men geen documenten van voorleggen. “Het gevolg laat zich al raden: een jarenlange procedureslag. En dat is jammer, want de stationsbuurt is echt aan vernieuwing toe. Ik vrees dat er, na het uitstel van het cultuurhuis en de zorgcampus, ook van dit grote werk niet veel in huis zal komen.”

Burgemeester Kurt Windels (De Brug, N-VA & Open Vld) somde nog eens de drie cruciale voorwaarden op, zei dat het stationsgebouw niet staat vermeld op de lijst van Erfgoed, vroeg aan Jan Defreyne wat hij ooit als CD&V-schepen deed om dit historisch gebouw op die lijst op te nemen.. Uiteindelijk werd het nieuwe rooilijnplan goedgekeurd door de meerderheid. CD&V stemde tegen, Vooruit onthield zich. Nadien vroegen we nog een reactie aan de nieuwe eigenaar, maar die wilde dezelfde avond niet meer reageren. (PADI)