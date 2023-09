Gelaten en emotionele laatste gemeenteraad van Anthony Dumarey in Oudenburg: Veel lovende woorden voor inzet en gedrevenheid

Woensdag 20 september was de laatste gemeenteraad van Anthony Dumarey als burgemeester. Er hing voor aanvang een gelaten sfeer, de stilte was te snijden. De fractie van Open VLD was duidelijk zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen van de voorbije dagen.

Voor het aansnijden van de agenda richten de fractieleiders van Open VLD, van CD&V+ en van Vooruit zich tot de burgemeester. “Wij willen onze dankbaarheid uitdrukken voor de mens die je bent, voor de fantastische persoon om mee samen te werken. Je was voor ieder van ons een bron van inspiratie en je hebt ons vleugels gegeven. Je hebt deze ingedommelde stad nieuw leven gegeven en niet alleen lokaal voor het beste gewerkt, maar ook nationaal gestreden voor de belangen van Oudenburg. We beloven dat we zullen voortbouwen aan wat jij in gang hebt gezet”, sprak Wietse Marchand (Open VLD).

Peter Velle (CD&V+) zei dat hij in 1994 samen met Anthony Dumarey in de gemeenteraad kwam. “Ik onder de vleugels van Ignace Dereeper en jij onder die van Julien Demeulenaere. We konden niet meer van elkaar verschillen: ik met lange haren, jij fris gekapt en strak in het pak. Wij zijn de anciens in deze raad en zijn op een leeftijd gekomen om meer te relativeren. De beslissing die je hebt genomen is de meest en elegante en correcte. Onze fractie is dankbaar voor wat je in die vijf jaar voor deze stad gerealiseerd hebt, want je was zeker geen luie burgemeester. Ik wens oprecht dat u na verloop van tijd opnieuw recht kun staan en samen met wie u lief is kleine en grote gelukjes en passies kunt vinden.”

Namens coalitiepartner Vooruit dankte Gino Dumon de burgemeester voor de samenwerking in de voorbije vijf jaar. “Dit is een groot verlies voor Oudenburg.”

Schepen Tahira Malik en CD&V+-raadslid Stephanie Van Eeghem (bevallingsverlof) waren afwezig. De belangstelling voor deze gelaten en emotionele gemeenteraad was met een 50-tal aanwezigen groter dan anders.

Lees ook…

Anthony Dumarey (Open VLD) stopt als burgemeester in Oudenburg na vastgoedaffaire – KW.be

Politieke crisis in Oudenburg: “Andere burgemeester zou comfortabeler zijn” – KW.be

Staat de coalitie in Oudenburg op springen? “Open VLD moet dringend orde op zaken stellen” – KW.be

Minister Somers plaatst Oudenburg onder verscherpt toezicht na audit – KW.be

Onderzoek van Audit Vlaanderen naar burgemeester Dumarey van Oudenburg afgerond: “Zullen aanbevelingen opvolgen” – KW.be