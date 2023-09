Staat de coalitie in Oudenburg op springen? “Open VLD moet dringend orde op zaken stellen”

De conclusies van het forensische rapport van Audit Vlaanderen zorgen in Oudenburg voor hevige turbulentie binnen de huidige coalitie van N-VA, Vooruit en de Open VLD van burgemeester Anthony Dumarey. “Open VLD moet dringend orde op zaken stellen”, klinkt het bij Vooruit en N-VA.

Maandagavond bespreekt de Oudenburgse gemeenteraad in een besloten zitting het rapport van Audit Vlaanderen. De forensische audit kwam er na onderzoek van De Krant Van West-Vlaanderen, waaruit bleek dat burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) zich mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging bij vastgoedtransacties. Dumarey is naast burgemeester ook zaakvoerder van immo-kantoor Residentie Vastgoed.

Oppositiepartij CD&V+ eist dat het rapport voorgesteld wordt door deskundigen van Audit Vlaanderen en niet door burgemeester Dumarey zelf. Maar ook de coalitiepartners van de burgemeester roeren zich. In 2018 zette Open VLD de heersende CD&V opzij door een coalitie te vormen met N-VA en Vooruit. Die partijen haalden daarmee respectievelijk één en twee schepenzitjes binnen. De conclusies van de forensische audit zorgen echter voor hevige turbulentie binnen de meerderheid.

“Actie dringend nodig”

“De zaken die uit het rapport naar voren komen, zijn zwaarwichtig. We moeten dat serieus nemen. We kijken dan ook naar Open VLD om de stevige conclusies van het rapport te bestuderen en een signaal te geven dat zij hun huis op orde zullen stellen”, zegt schepen Stijn Jonckheere (N-VA). Gevraagd naar een concrete invulling daarvan, laat Jonckheere echter niet in zijn kaarten kijken. “Open VLD zal zelf wel weten waar ze aan toe zijn. Maar dat ze actie moeten ondernemen, is duidelijk. Voor mij is dat een absolute voorwaarde om het vertrouwen in deze coalitie te kunnen behouden”, waarschuwt de N-VA’er.

Ook bij Vooruit is een gelijkaardig geluid te horen. “Wij wachten de gemeenteraad van maandag af, maar we hopen daar toch een duidelijk standpunt vanuit Open VLD te horen”, zegt eerste schepen Tahira Malik (Vooruit). Over de concrete inhoud van het rapport wil de schepen zich niet uitspreken. “Maar het is wat het is en het is zwaar. Toen we met deze coalitie van start gingen, konden we dit scenario natuurlijk niet verwachten. Als Vooruit komen we ongeschonden uit de audit, maar dit straalt natuurlijk af op de volledige politiek. Het is nu afwachten hoe Open VLD hierop zal reageren”, klinkt het.