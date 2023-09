Politieke crisis in Oudenburg: “Andere burgemeester zou comfortabeler zijn”

De politieke crisis in Oudenburg is compleet. Na afloop van de geheime gemeenteraad over het rapport van Audit Vlaanderen reageerde de meerderheid verdeeld. De twee schepenen van Vooruit verlieten de gemeenteraad zonder commentaar te willen geven, schepen Stijn Jonckheere (N-VA) spreekt over een ‘vertrouwensbreuk’, terwijl burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) volhoudt dat hij “burgemeester is en wil blijven”.

De bijzondere zitting van de Oudenburgse gemeenteraad, in besloten kring, kwam er nadat Audit Vlaanderen recent haar rapport afleverde. Dat rapport is de neerslag van het forensisch onderzoek dat Audit Vlaanderen voerde naar de handel en wandel van burgemeester Anthony Dumarey. De doorlichting kwam er na onderzoek van De Krant Van West-Vlaanderen waaruit bleek dat Dumarey zich als burgemeester mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging bij vastgoeddeals in zijn eigen gemeente. Anthony Dumarey is, naast burgemeester, ook zaakvoerder van makelaardij Residentie Vastgoed. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft Oudenburg ondertussen onder verscherpt toezicht laten plaatsen.

Zwaarwichtige feiten

Niet alleen oppositiepartij CD&V+, die stelt dat het rapport ‘volgens sommigen leest als een misdaadroman’, maar ook meerderheidspartijen Vooruit en N-VA, voerden voorafgaand aan de gemeenteraad de druk op. “Voor ons moet er een duidelijk signaal komen van Open VLD. Ze moeten hun huis op orde zetten”, klonk het. Fractieleider Wietse Marchand van Open VLD liet echter weten dat zijn partij het vertrouwen in burgemeester Anthony Dumarey volop behoudt. “Ons huis staat op orde”, zei Marchand. Ondanks de ‘zwaarwichtige feiten’ – dixit CD&V én Vooruit/N-VA – bleef Open VLD benadrukken dat burgemeester Dumarey altijd ‘binnen de contouren van de wet’ heeft gehandeld.

Maandagavond werd de zitting van de Oudenburgse gemeenteraad gehouden in besloten zitting. Zonder de aanwezigheid van de verslaggevers van Audit Vlaanderen, noch van een onafhankelijke raadsman, nochtans geëist door oppositiepartij CD&V. Na afloop wilde meerderheidspartij Vooruit, die met Tahira Malik en Gino Dumon twee schepenen levert, niets kwijt. De twee beenden driftig weg, met ‘geen commentaar’ als enige boodschap. Heel wat aanwezigen reageerden bijzonder emotioneel, sommigen vielen elkaar zelfs in de armen en lieten hun tranen de vrije loop. Schepen Stijn Jonckheere (N-VA) nam wel zijn verantwoordelijkheid. “De burgemeester heeft zijn verontschuldigingen aangeboden tegenover mezelf en de voltallige gemeenteraad. Maar ik blijf deontologisch in de knoop zitten. Ik weet niet of ik hiermee verder kan”, aldus schepen Jonckheere. “Het zou voor mij comfortabeler voelen met een ander figuur als burgemeester”, klinkt het onomwonden.

‘Niets misdaan’

Burgemeester Dumarey zelf is zich van weinig kwaad bewust. “Het was een zeer serene zitting, waarbij iedereen zijn standpunt heeft kunnen toelichten. Er zijn een aantal actiepunten waarmee we aan de slag moeten, maar ik ben vandaag burgemeester en ik wil dat ook blijven. Ik ben volop bezig met het vertrouwen binnen de coalitie te herstellen”, zegt hij. Voor oppositieleider Peter Velle (CD&V) is de zaak duidelijk. “De burgemeester heeft eigenlijk gezegd dat hij niets misdaan heeft en tegelijkertijd dat hij het niet meer zal doen. Dit is het soort betoog dat we verwacht hadden”, reageert hij.

De aanbevelingen van Audit Vlaanderen moeten in ieder geval nog besproken worden op een openbare gemeenteraad. Op de eerstvolgende zitting van woensdag 20 september staat de kwestie alvast niet geagendeerd. Wanneer dat wel zal gebeuren, is onduidelijk. Ondertussen blijft gouverneur Carl Decaluwé toezicht houden op de gemeente, onder instructie van minister Bart Somers. Dat houdt concreet in dat alle beslissingen van de Oudenburgse gemeenteraad onder een vergrootglas worden gehouden. Hoe lang die situatie zal kunnen volgehouden worden, is koffiedik kijken.