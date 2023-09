Anthony Dumarey (Open VLD) stopt als burgemeester in Oudenburg na vastgoedaffaire

Anthony Dumarey, sinds 2018 burgemeester van Oudenburg, hangt op 2 oktober zijn sjerp aan de haak. Dat bevestigt Dumarey zelf op zijn sociale media. De burgemeester zet een stap opzij nadat hij in opspraak kwam over verdachte vastgoeddeals.

De druk op burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) nam de laatste weken toe na een rapport van Audit Vlaanderen. Het onderzoek van Audit Vlaanderen leverde ernstige aanwijzingen op van belangenvermenging bij enkele vastgoedtransacties. Audit Vlaanderen startte zijn onderzoek nadat De Krant Van West-Vlaanderen aan het licht bracht dat burgemeester Anthony Dumarey bij de ondertussen afgevoerde bouw van een nieuw Welzijnshuis mogelijk niet correct handelde. De burgemeester is tevens zaakvoerder van makelaardij Residentie Vastgoed, waar al appartementen werden aangeboden terwijl er nog geen vergunning was.

Maandagavond werd het rapport van Audit Vlaanderen besproken in een besloten zitting van de Oudenburgse gemeenteraad. Na afloop waren de reacties gemengd. De coalitiepartners van Dumarey, Vooruit en N-VA, namen geen genoegen met de uitleg van de burgemeester en drongen aan op ‘een duidelijk signaal’. Dumarey zelf bleef onbewogen. “Ik ben vandaag burgemeester en ik wil dat morgen ook nog zijn”, liet hij optekenen. Een dag later blijken zijn woorden ijdele hoop. Dat Anthony Dumarey niet langer vasthoudt aan de sjerp, wordt bevestigd door coalitiepartner Vooruit.

Duidelijk signaal

“Wij hebben het nieuws zonet vernomen dat Anthony stopt als burgemeester”, bevestigt schepen Gino Dumon (Vooruit). “Wij hadden een duidelijk signaal van hem gevraagd en dat is er nu gekomen. Hopelijk kunnen we nu snel samenzitten met Open VLD om te bekijken hoe we de coalitie kunnen verderzetten en ons opnieuw ten volle inzette voor de bevolking van Oudenburg”, klinkt het. Ook bij schepen Stijn Jonckheere van N-VA wordt enigszins opgelucht gereageerd. “Dit is inderdaad een duidelijk signaal. Ik wacht nu af wat Open VLD zal doen, want dit zal voor hen geen makkelijke dag zijn”, klinkt het begripvol.

(lees verder onder de foto)

© fotomontage KW/DC

Op sociale media geeft Dumarey meer toelichting bij zijn beslissing. “Uit liefde voor Oudenburg en haar inwoners zet ik op 2 oktober 2023 een stap opzij”, schrijft hij. Dumarey houdt vol dat hem niets te verwijten valt. “Ik blijf ervan overtuigd steeds juridisch correct gehandeld te hebben”, klinkt het. “Als politicus word je steeds met argusogen bekeken, als je professioneel vastgoedmakelaar bent des te meer en krijg je te maken met constante verdachtmakingen”, schrijft hij.

Wie Anthony Dumarey zal opvolgen als burgemeester is nog niet bekend. De verwachting is dat Romina Vanhooren, momenteel vierde schepen voor Open VLD, die taak zal overnemen.

