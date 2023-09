Minister Somers plaatst Oudenburg onder verscherpt toezicht na audit

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) plaatst Oudenburg onder verscherpt toezicht na een onderzoek door Audit Vlaanderen. “Het lokaal bestuur van Oudenburg en hun beslissingen over de zaken die onderzocht werden, zullen met een intensief traject nauwgezet opgevolgd worden door de gouverneur. Ook de uitvoering van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen zal de gouverneur controleren”, klinkt het bij het kabinet van ministers Somers.

Audit Vlaanderen bevestigde eind augustus dat het forensisch audit naar het lokaal bestuur en de burgemeester van Oudenburg afgerond is. Begin 2022 kwam de burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey (Open VLD) in opspraak voor mogelijk belangenvermenging bij vastgoedtransacties.

Verscherpt toezicht

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Maar het kabinet van minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers (Open VLD) laat al weten dat ze Oudenburg onder verscherpt toezicht plaatsen: “Aan de hand van een intensief traject zal het lokaal bestuur nauwgezet opgevolgd worden door de gouverneur Carl Decaluwé.”

“Concreet betekent dit dat de beslissingen van het bestuur onder een vergrootglas zullen worden gehouden. En ook de uitvoering van de aanbevelingen, die in het audit geformuleerd worden zal de gouverneur regelmatig opvolgen”.

“De gouverneur zal de beslissingen van het lokaal bestuur en ook de uitvoering van de aanbevelingen van het onderzoek nauwgezet opvolgen”

Het rapport van Audit Vlaanderen zal in besloten zitting op de eerst volgende gemeenteraad van Oudenburg besproken worden. “Over de inhoud van het rapport kan en mag ik nog niets zeggen. De aanbevelingen in het rapport zullen we zo goed mogelijk uitvoeren en dat zal gecontroleerd worden door de gouverneur. Dat is de standaardprocedure van zo’n onderzoek en wordt dan verscherpt toezicht genoemd”, reageert Dumarey kort. Wat die aanbevelingen dan exact inhouden, wil de burgemeester niet kwijt.

In opspraak

Anthony Dumarey is naast burgemeester van Oudenburg ook vastgoedmakelaar. Zijn immokantoor Residentie Vastgoed verkocht in 2021 luxeflats, die deel uitmaakten van een bouwproject van het OCMW in Oudenburg. En dat nog voor dat de zogenaamde design&build-overeenkomst gestemd werd in april 2021 in de OCMW-raad en het project van start kon gaan.

Enkele maanden daarna werd de publiek-private samenwerking rond het bouwproject van een nieuw Welzijnshuis voor OCMW met daarboven het blok van de zogenaamde luxeflats stilgelegd. De stad annuleerde dit na een klacht van een buurtbewoner met de boodschap dat ze geen zin hadden in een jarenlange procedureslag en dat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan wel verder zouden kunnen. De projectontwikkelaar van de appartementen kreeg daarvoor 25.000 euro schadevergoeding.

“Een buurtbewoner diende een klacht in tegen het project en maakte daarin gewag van partijdigheid van de burgemeester als vastgoedmakelaar”

Maar volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur was er meer aan de hand en werd er gewag gemaakt van mogelijke partijdigheid van burgemeester Dumarey. Gouverneur Carl Decaluwé onderzocht de klacht van de buurtbewoner grondig en besloot dat er minstens een schijn van partijdigheid was. Daarop startte Audit Vlaanderen een onderzoek naar de burgemeester.