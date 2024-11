Geëmotioneerde Lies Laridon bij voorstelling nieuw bestuur in Diksmuide: “De keuze die ik had was niet bepaald gemakkelijk”

Bijna zeven weken na de gemeenteraadsverkiezingen in Diksmuide verscheen er donderdag eindelijk witte rook in de Boterstad. De partijen Actie! van Koen Coupillie en Team8600 van Lies Laridon hebben elkaar finaal gevonden en vormen samen een meerderheid van liefst 22 op 25 zetels. Binnen die coalitie wordt Koen Coupillie de nieuwe burgemeester en wordt er afscheid genomen van huidig burgemeester Lies Laridon, wat haar duidelijk niet onberoerd laat.

“Ik ben blij dat we in het belang van Diksmuide een bestuursakkoord hebben kunnen sluiten. De eigenlijke winnaar van de stemming is Team8600, die in deze verkiezingen maar liefst van 7 naar 10 zetels ging. We hebben nu een positieve coalitie kunnen vormen, maar door de wet is het voor mij niet mogelijk, ondanks dat ik de meeste stemmen achter mijn naam kreeg om burgemeester te worden.”

Stap opzij

De burgemeester wordt diegene van de partij met de meeste stemmen, hier dus Actie! van Koen Coupillie, daarbij komt ook nog dat geen twee mensen uit hetzelfde gezin kunnen zetelen. “De wet is hard, maar ik aanvaard die wet”, gaat Laridon verder. “De eerste schepen wordt wettelijk bepaald, diegene van de andere partij, hier dus Team8600, die de meeste stemmen heeft en dat is Herlinde Rollez, mijn dochter. De keuze die ik had was niet bepaald gemakkelijk, maar iedereen kent wel mijn 88-jarige moeder Cecile Delputte. Als ik dan nog de tijd die ons rest kwaliteitsvol met mama wil besteden en mijn dochter Herlinde wil steunen en advies geven, is het aan mij om mijn plaats aan haar af te staan. Herlinde wordt de jongste schepen, waarmee we het gemeentebestuur verjongen en de jongeren een kans geven. Ik zal mij verder inzetten voor Diksmuide via de provincie en vanaf 2029 als gedeputeerde. Intussen zal ik mij volop inzetten voor de taak die mij is toebedeeld, namelijk als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst waar ik een dertigtal jaren geleden mijn politieke carrière startte. Met Herlinde komt dan, langs mijn vaders zijnde, de vierde generatie als schepen of burgemeester aan de start, langs moeders zijde is dat dan al de vijfde generatie.”

Dankjewel Diksmuide

“Ik wil iedereen bedanken waarmee ik mocht samenwerken en vooral zij die mij hun vertrouwen schonken. Het was mij een eer en een genoegen om gedurende achttien jaar de bevolking te mogen dienen. Ik werd ooit eens gevraagd naar mijn lievelingslied, dat was Don’t cry for me Argentina. Ik wil dit lied nu aanhalen als don’t cry for me Diksmuide I love you en hope you love me”, besluit Lies Laridon.