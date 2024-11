Nieuw bestuur voorgesteld in Diksmuide

Op vrijdag 29 november werd in het stadhuis van Diksmuide met de coalitie Team8600 en Actie! de nieuwe gemeenteraad voorgesteld door kersvers burgemeester Koen Coupillie (Actie!).

“Het heeft even geduurd voor we een coalitie hadden maar we zijn heel sereen en met goede wil altijd verder blijven praten. We hebben de tijd genomen om tot het beste akkoord te komen”, speechte burgemeester Coupillie “Onze coalitie is heel breed en samen hebben we meer dan 80% van de stemmen gehaald. Dat zal zorgen voor een heel sterk bestuur dat voor een warm bestuur van Diksmuide zal zorgen. We zagen dat Team8600 en Aktie! heel wat gemeenschappelijke punten hadden en zijn daarop verder gegaan. Inhoudelijk staan we samen voor een gezond financieel beleid, veiligheid is een belangrijk punt, we willen kijken voor een oplossing voor de uitbreiding van Kadens en het Sociaal Huis. De jeugd en de jeugdverenigingen krijgen onze volle aandacht, we steunen het platteland en de landbouw en willen maatregelen treffen tegen eenzaamheid en armoede. Er staat dus heel wat op het programma maar we hebben heel goede mensen die zich volop voor Diksmuide en de Diksmuideling zullen inzetten.”

De gemeenteraad ziet er als volgt uit: uittredend schepen Martin Obin (Team8600) wordt voorzitter van de gemeenteraad en zal na 4 jaar worden opgevolgd door Marc De Keyrel. Katleen Winne (Actie!) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en zal na vier jaar worden opgevolgd door Jonas Debaillie (Aktie!). Haar bevoegdheden: Sociale zaken, Volksgezondheid, Cultuur en erfgoed. Marc De Keyrel (Team8600) wordt vierde schepen, hij wordt na 4 jaar opgevolgd door Mieke Vanrobaeys (Actie!). Zijn bevoegdheden: onderwijs, sport, personeel, patrimonium, gezin (LOK-BOA, Huis van het kind, kerkfabrieken en jumelage. Greet Dever (Team8600), derde schepen met bevoegdheden plattelandsbeleid (landbouw-waterbeleid) en milieu, duurzaamheid, energie, dierenwelzijn, afvalbeheer, groenonderhoud, begraafplaatsen Noord-Zuid en Senioren. Kurt Vanlerberghe ( Actie!) is de tweed schepen met bevoegdheden: financiën en juridische aangelegenheden, mobiliteit ook fiets -en wandelpaden en openbare werken. De jongste schepen is Herlinde Rollez (Team 8600) die eerste schepen wordt, zij krijgt volgende bevoegdheden : Ruimtelijke ordening, evenementen, toerisme, lokale economie, communicatie en Citymarketing. Burgemeester Koen Coupillie (Actie!) wordt bevoegd voor algemeen beleid, veiligheid (politie, brandweer, noodplanning, dringende hulp en drugsbeleid) en ook voor burgerlijke stand en jeugd.