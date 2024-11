Witte rook in de Boterstad: Actie! en Team8600 vinden elkaar eindelijk en vormen monstercoalitie, Koen Coupillie wordt burgemeester van Diksmuide

Bijna zeven weken na de gemeenteraadsverkiezingen in Diksmuide is er eindelijk witte rook in de Boterstad. De partijen Actie! van Koen Coupillie en Team8600 van uittredend burgemeester Lies Laridon hebben elkaar finaal gevonden en vormen samen een meerderheid van liefst 22 op 25 zetels.

De gemeenteraadsverkiezingen hadden het politieke landschap in Diksmuide helemaal herverkaveld. Team8600, de partij van burgemeester Lies Laridon, klokte op zondag 13 oktober af op 10 zetels. Uitdager Actie!, een kartellijst van N-VA, Idee en Vooruit, liet 12 zetels noteren. Vlak voor het verstrijken van de ultieme deadline is er eindelijk een akkoord tussen beide partijen, goed voor een royale meerderheid van 22 op 25 zetels.

Dat er een coalitie zat aan te komen tussen Actie! en Team8600 was al een tijdje duidelijk. De onderhandelingen verliepen erg moeilijk en duurden bijna anderhalve maand. Even leek ook Vlaams Belang, met drie zetels straks de enige fractie in de oppositie, in de running nadat de partij vier weken na de verkiezingen het initiatiefrecht kreeg.

Nieuwe burgemeester

Koen Coupillie wordt in elk geval de nieuwe burgemeester van Diksmuide. De lijsttrekker van Actie! klokte vorige maand af op 1.635 voorkeurstemmen. Uittredend burgemeester Lies Laridon was goed voor 2.403 voorkeurstemmen, maar de sjerp gaat volgens de nieuwe spelregels naar de kandidaat met de meeste naamstemmen van de grootste fractie binnen de coalitie.

Hoe de mandaten precies verdeeld zijn, wordt vrijdag om 11.30 uur toegelicht. Mocht Lies Laridon een schepenmandaat krijgen, dan zal dat maximum voor vier jaar zijn, want in 2029 wordt ze gedeputeerde in de provincieraad.