Einde initiatiefrecht in Blankenberge: “Krijgen we straks een verrassing voorgeschoteld en wordt ook hier het cordon doorbroken?”

In Blankenberge is Vooruit er niet in geslaagd een coalitie te vormen. Dat meldt lijsttrekker Patrick De Meulenaere zaterdagavond. De partij had het initiatiefrecht en wilde een coalitie vormen met de liberalen en het blok van N-VA en CD&V. Maar dat zagen de laatste twee partijen niet zitten. Volgens De Meulenaere kijken N-VA en CD&V richting een geheime stemming.

Gisteren, zaterdag, werden volgens Patrick De Meulenaere nog verschillende tevergeefse pogingen ondernomen om de lijsttrekkers van N-VA en CD&VPLUS te bereiken. “Via telefoon, sms én mail. Deze avond (zaterdagavond, red.) kregen we dan uiteindelijk het bericht dat ze niet bereid zijn om met vier aan tafel te gaan. Blijkbaar wilden ze zelfs niet meer luisteren naar onze laatste voorstellen”, klinkt het.

Onbegrip

De Meulenaere heeft zelf het gissen naar de beweegredenen van N-VA en CD&VPLUS, die zich zoals bekend aan elkaar vastklikten na de verkiezingen. “Het is voor ons niet te begrijpen dat beide partijen, in plaats van te onderhandelen over een meerderheid in onze stad, voluit inzetten op een geheime stemming waarvan de uitslag onvoorstelbaar is. Tenzij zij daar reeds een overeenkomst over hebben met Vlaams Belang natuurlijk. Begrijpen wie begrijpen kan. Of krijgen we toch nog een verrassing voorgeschoteld en zijn ze van plan een coalitie te vormen met het Vlaams Belang om op deze manier ook in Blankenberge het cordon sanitaire te doorbreken?” (WK/Belga)