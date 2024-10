Initiatiefrecht in Blankenberge gaat nu naar Daphné Dumery (N-VA): “Eerst praten met Vooruit”

Burgemeester Björn Prasse is er de voorbije twee weken niet in geslaagd om in Blankenberge een coalitie te vormen, en dus is het vanaf vandaag aan Daphné Dumery (N-VA) om in de komende veertien dagen de puzzel te proberen leggen. Slaagt zij er wél in om tot een bestuursakkoord te komen? “We gaan alleszins naar alle fracties luisteren.”

Dumery haalde op verkiezingszondag 39 voorkeurstemmen meer dan Prasse, die met Team Blankenberge echter de grootste partij bleef behouden. Maar na twee weken van moeizaam onderhandelen is er nog steeds geen coalitie in de badstad, en dus ligt de bal nu in het kamp van Dumery.

Zij is vanaf vandaag twee weken aan zet. “We gaan luisteren naar alle fracties”, laat ze dinsdagmorgen weten. “We willen meteen gesprekken opstarten over de inhoudelijke dossiers, en nodigen daarbij Vooruit eerst uit, gezien er reeds meerdere gesprekken plaatsgevonden hebben met Team Blankenberge. Hun standpunten zijn dus al gekend.”

“Geen gesprekken in het geheim en dus ook geen achterkamerpolitiek. De bevolking mag weten hoe we dit aanpakken” – Daphné Dumery (N-VA)

Dumery zegt ook bereid te zijn met Vlaams Belang samen te zitten. “Ook zij vertegenwoordigen tenslotte een groep kiezers. Maar van een coalitie met Vlaams Belang kan geen sprake zijn”, klinkt het. Nog dezelfde avond van de verkiezingen lieten N-VA en CD&VPlus al weten dat ze enkel samen willen besturen. “De gesprekken worden steeds samen gevoerd en dit in alle transparantie. Geen gesprekken in alle heimelijkheid van de andere fracties en dus ook geen achterkamerpolitiek. De bevolking mag weten hoe we dit aanpakken”, aldus Dumery, die meteen al even in haar kaarten laat kijken. “Het initieel bestuursakkoord van de vorige legislatuur – met N-VA, CD&V en Vooruit – was naar ons gevoel een daadkrachtig beleidsplan waar onze inwoners ook nu om vragen. Een beleid met prioriteit op netheid, veiligheid, open ruimte, meer groen, en vooral aandacht voor een kwalitatiever dagelijks leven van elke inwoner, zonder onderscheid.”

Mocht Dumery er de komende twee weken ook niet in slagen om de puzzel te leggen, gaat het initiatiefrecht daarna naar Sandy Buysschaert (CD&VPlus).