Burgemeester Prasse komt voorlopig niet tot akkoord in Blankenberge: “Ze proberen de grootste partij buiten spel te zetten”

In Blankenberge is burgemeester Björn Prasse met zijn Team Blankenberge nog niet tot een coalitieakkoord gekomen. Indien dat niet lukt tegen middernacht, gaat het initiatiefrecht naar N-VA. “De onderhandelingen werden gerekt en zo proberen ze de grootste partij buiten spel te zetten”, zegt Prasse.

“Gisteren (zondag, red.) heb ik nog een ultieme poging ondernomen, maar mijn laatste telefoontjes zijn onbeantwoord gebleven. Ik kan daar alleen maar uit concluderen dat het bij de tegenpartij allang niet meer over de inhoud ging. Zij wilden gewoon de grootste partij buitenspel zetten, en dus was hun voornaamste betrachting zoveel mogelijk tijd rekken. Ze hebben het spelletje kortom strategisch gespeeld terwijl ik lang ben uitgegaan van goede bedoelingen”, zegt Prasse, die er ook nog eens op wijst dat zijn Team Blankenberge op 13 oktober als grote overwinnaar uit de (stem)bus kwam.

Samenklitten

Dat N-VA en CD&V zich na afloop meteen aan elkaar vastklikten, is volgens Prasse een verkeerde interpretatie van de ‘macht van het getal’. “Door zo samen te klitten, gaan ze immers ook voorbij aan het kiesgedrag van de Blankenbergenaar. Ik heb me bij de onderhandelingen zelfs bereid getoond om voor een aantal sleuteldossiers weer volledig van nul te starten, maar als ik dan doorvroeg over hoe zij het zien, bleef het oorverdovend stil. Zowel CD&V als N-VA pakten in de aanloop naar 13 oktober nochtans uit met forse verkiezingstaal.”

Een uitgestoken hand naar Vlaams Belang kwam er ook niet. “Ik heb van in het begin duidelijk gezegd dat besturen met het Vlaams Belang voor mij een brug te ver zou zijn. Ik ga mijn principes niet overboord gooien om toch maar aan dat mandaat te kunnen vasthouden”, klinkt het. De bal ligt nu dus in het kamp van Daphné Dumery (N-VA). “Ik wens haar veel succes”, besluit Prasse.

Te ver uit elkaar

Volgens N-VA-lijsttrekker Daphné Dumery liggen de standpunten van de partijen te ver uit elkaar: “We hebben met Team Blankenberge samengezeten, maar onze standpunten liggen echt te ver van elkaar. Het voorstel om een coalitie aan te gaan met vier partijen, met Vooruit, is voor ons geen optie. Het is ook totaal onnodig.” (WK/Belga)

