CD&VPlus geeft initiatiefrecht door in Blankenberge: zes weken na verkiezingen nog altijd geen witte rook

Nadat eerder Team Blankenberge en N-VA het initiatiefrecht hadden, kon ook CD&VPLUS geen doorbraak forceren en dus is er – bijna zes weken na de verkiezingen – nog altijd geen coalitie in Blankenberge. Het initiatiefrecht gaat nu naar Vooruit.

“Zowel naar Vooruit als naar Team Blankenberge toe hebben we veel moeite gedaan om tot een coalitie te komen. Weliswaar, een coalitie met drie partijen die garant moet staan om de komende zes jaar een daadkrachtig beleid te voeren. Want dat zal nodig zijn. De komende jaren staan we voor enorme financiële uitdagingen en moeten er doortastende keuzes gemaakt worden”, zegt Sandy Buysschaert.

Drie partijen

Het pleidooi van Team Blankenberge en Vooruit voor een zogenaamde eenheidscoalitie vond bij CD&VPlus en N-VA geen ingang. “Omdat dit volgens ons niet meer dan een doorzichtige poging is om via een garantie op een ‘postje’ alle partijen blij te maken en een kritische blik op het beleid in de kiem te smoren. Hoewel een coalitie van drie grote partijen naar onze mening dicht bij de wensen van de kiezer ligt, zagen we een coalitie met vier partijen als onwerkbaar. Dit zou volgens ons leiden tot oppositie binnen de coalitie, instabiliteit en een gebrek aan vooruitgang voor al onze inwoners. Wij passen daarvoor. Onze voorkeur is steeds een coalitie N-VA, CD&VPLUS en Vooruit geweest”, klinkt het.

“Dit voorstel zomaar in de prullenbak gooien en dan in de pers stellen dat het niet over inhoud ging, is de waarheid geweld aandoen” – Sandy Buysschaert

De reden hiervoor is simpel volgens Buysschaert. “Veel van onze standpunten rond de nu zogenaamde knelpuntdossiers waren in de periode 2019-2021 ook de standpunten van Vooruit. Logisch, want ze zaten mee aan de tekentafel. Tijdens de gesprekken met Vooruit hebben we beargumenteerd dat we een beleidsnota konden opstellen die voor 80% overeenkwam met hun verkiezingsprogramma. Dit werd weggewimpeld. Voor de samenstelling van de coalitie gingen we uit van een perfect evenwicht en respect voor alle partners: de burgemeester en twee schepenen voor N-VA, twee schepenen voor CD&VPLUS en twee schepenen voor Vooruit. Een ideale situatie om dingen in beweging te zetten die ook voor hen belangrijk waren. Dit voorstel zomaar in de prullenbak gooien en dan in de pers stellen dat het niet over inhoud ging, is de waarheid geweld aandoen. In een volgende stap nodigden wij Team Blankenberge uit om samen met ons en N-VA aan tafel te zitten. Ook zij stelden als voorwaarde dat Vooruit moest aansluiten. Dat de inhoudelijke standpunten met Team Blankenberge verder uit elkaar liggen, is echter geen geheim. De Grote Markt, het Huis van de Blankenbergenaar met bijhorend prijskaartje, de Petit Rouge, het RUP10: allemaal dossiers waar we aanzienlijk verschillen van mening. Niettegenstaande hebben we gezocht naar compromissen”, aldus Buysschaert.

Grote Markt als struikelblok

Het grote struikelblok bij de gesprekken met Team Blankenberge, was volgens Buysschaert het al dan niet ondergronds gaan van de Grote Markt. “In die mate zelfs dat het de weg blokkeerde om over andere belangrijke dossiers te kunnen praten. Want die zijn er ook. De uitdagingen op vlak van kansarmoede bij kinderen, vereenzaming bij ouderen, dienstverlening versterken voor Uitkerke, noem maar op. Om te deblokkeren en verder te kunnen praten over alle andere dossiers werd het compromisvoorstel gedaan om het dossier Grote Markt te laten afkoelen, te kiezen voor een kwalitatief herstel van de voetpaden die er al jaren schabouwelijk bijliggen, en de komende jaren vooral te tellen en te werken met proefopstellingen. Om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden, deden we ook een compromisvoorstel rond het Huis van de Blankenbergenaar.”

“Ons voorstel was om een annex met daarboven woongelegenheden te voorzien aan het karakteristiek vroegere rijkswachtgebouw. En in die annex een backoffice te huisvesten, wat qua inrichting veel goedkoper is dan een nieuwe stadslobby als frontoffice. Dit om enerzijds de kostprijs te drukken en toch de benodigde 350m² te kunnen verschaffen zodat het vroegere OCMW-gebouw in de Jordaenslaan kan verlaten worden om die grond te valoriseren. We waren bereid om compromissen te sluiten en hebben gezocht naar oplossingen voor de financiële uitdagingen die op ons afkomen. Ondanks onze inspanningen bleek dit tot nu toe geen succes. Verder rondjes draaien heeft geen zin meer. Het initiatiefrecht gaat nu naar Vooruit. We blijven bereikbaar om met drie aan tafel te gaan en werk te maken van een sterk inhoudelijk plan voor onze stad.”