Patrick De Meulenaere (Vooruit) roept nogmaals op om in het belang van Blankenberge te handelen: “Van een geheime stemming wordt niemand beter”

Patrick De Meulenaere, lijsttrekker van Vooruit Blankenberge-Uitkerke en momenteel nog aan zet bij de coalitievorming, roept de andere partijen nogmaals op om in het belang van de stad te handelen. “We moeten de impasse doorbreken en tot een akkoord komen. Van een geheime stemming wordt niemand beter”, zegt hij.

De Meulenaere benadrukt het belang van een brede samenwerking om tot een stabiele en werkbare coalitie te komen. Hij roept N-VA en CD&VPLUS op om hun standpunt te herzien en met de vier partijen aan tafel te gaan om samen tot een oplossing te komen die de stad en haar inwoners nodig heeft. “Het blijft opmerkelijk dat N-VA en CD&VPLUS vasthouden aan hun voorwaarde om enkel samen als blok in onderhandelingen te stappen”, stelt De Meulenaere. “Dit terwijl CD&V in 2022 nog duidelijk aangaf geen kartel te willen vormen met N-VA. Nu gedragen ze zich in de praktijk dus wél als een kartel. Uit gesprekken de afgelopen weken, blijkt echter dat ze wel bereid zijn afzonderlijk met Team Blankenberge en Vooruit te praten. Waarom kan dat dan niet gezamenlijk, met alle vier de democratische partijen aan tafel zoals dat ook gebeurde in Kortrijk of Hasselt?”

Cordon in gevaar

Volgens De Meulenaere toont Team Blankenberge zich flexibel en bereid om oplossingen te zoeken voor verschillende dossiers, zonder voorafnames te doen. “Een akkoord met vier partijen biedt stabiliteit en is beter dan de onzekerheid van een geheime stemming, waarbij het cordon in gevaar komt. Zo’n stemming kan zelfs leiden tot een bestuur zonder meerderheid in de gemeenteraad, waarbij dan moet worden gerekend op de gedoogsteun van het Vlaams Belang. Dit met alle gevolgen van mogelijke onbestuurbaarheid voor onze stad. Dit moeten we als democratische partijen ten alle tijde voorkomen in het belang van onze stad en haar inwoners”, klinkt het.

Afgelopen donderdagavond werd tijdens een algemene ledenvergadering openlijk het verloop van de onderhandelingen uit de doeken gezet. “Onze militanten hebben uitgebreid hun mening gegeven, maar werkelijk niemand pleitte om mee te stappen in een coalitie met enkel N-VA en CD&VPLUS, wel integendeel. Misschien is het goed dat ook de andere partijen hun achterban raadplegen om na te gaan of iedereen akkoord gaat met de ingeslagen weg van hun lijsttrekkers en zich te beraden over het risico te moeten besturen bij gedoogsteun van het Vlaams Belang”, geeft voorzitter Yves Catteceur mee.

Ultieme poging

Woensdag deed De Meulenaere nogmaals een poging om N-VA en CD&VPLUS aan tafel te krijgen met de vier partijen. “Tot op heden blijft enig antwoord echter uit. Mijn oproep blijft: laten we samen verantwoordelijkheid nemen in het belang van onze stad, haar inwoners en het personeel. We moeten de impasse doorbreken en tot een akkoord komen. Van een geheime stemming wordt niemand beter én het getuigt niet van leiderschap”, aldus De Meulenaere.