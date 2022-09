De Woonwinkel viert zijn tiende verjaardag

De Woonwinkel, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beernem, Damme, Oostkamp, Torhout en Zedelgem, heeft op 30 augustus het tienjarig bestaan gevierd. Dat gebeurde samen met alle betrokken lokale besturen en de vele partners waarmee De Woonwinkel samenwerkt.

“De verschillende gemeentebesturen en OCMW’s richtten met de steun van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid de intergemeentelijke samenwerking De Woonwinkel op”, legt schepen Jan Vanassche (GROEN) uit. “De inwoners kunnen er terecht voor advies, informatie en begeleiding op maat rond huren en kopen, premies, verbouwen, energie en de kwaliteit van de woning. Het is onze taak om onze inwoners bij te staan in het zoeken naar antwoorden op hun woonvragen.”

“Men kan daarvoor bij de woonloketten terecht. Daar kan men zich inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning, kan men als huurder maar ook als eigenaar terecht met vragen over de huurwetgeving, geven we alle informatie over de premies en helpen met vragen over energie.”

“We bewaken ook de kwaliteit van het woningpatrimonium in onze gemeenten. Bij klachten over de kwaliteit van de woning kan men bij ons terecht voor een technisch woningonderzoek.”

“Voor wat de woonpremie betreft geeft De Woonwinkel in samenwerking met het energiehuis WVI een gratis infosessie rond de verbouwpremie. Discriminatie is verboden, en dat bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning. Eventuele slachtoffers kunnen dat melden”, weet Vanassche. (Regi)