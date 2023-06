De Moor reageert op beslissing Koksijde: “vergunning is hoogdringend”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) heeft gantwoord op de beslissing van de gemeente Koksijde om het asielcentrum te sluiten tegen september. Ze benadrukt dat er wel goed contact was tussen de gemeente, het kabinet en Fedasil en dat ze de situatie als “hoogdringend” beschouwt.

Na de beslissing van het schepencollege van Koksijde dat het opvangcentrum in de voormalige luchtmachtbasis van Defensie tegen september volledig de deuren moet sluiten, heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor (CD&V) geantwoord op een parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang) in het federaal parlement.

Parlementaire vraag

De Moor zegt, net zoals burgemeester Vanden Bussche (Lijst Burgemeester), dat er in februari contact was tussen de gemeente Koksijde en het kabinet De Moor: “Toen werd er overeengekomen dat de vergunningen in orde gebracht moesten worden door Fedasil. Op 14 april heeft het Diensthoofd Stedenbouw Koksijde de dienst Fedasil aangeschreven dat de vergunningen nog niet in orde waren.”

“Op 17 april communiceerde Fedasil dan dat er een procedure loopt voor het hernieuwen van het kadercontract voor de aanstelling van een architectenbureau en dat de eerste opdracht daarvan het regelen van de vergunningen in Koksijde zouden zijn. Eind deze week zal die aanbesteding gepubliceerd worden en die is geclassificeerd als “hoogdringend”.”

Opvangcrisis

De bevoegde politica onderstreept dat we nog steeds in een opvangcrisis zitten. “We kunnen op dit moment geen goed werkende centra verliezen,” benadrukt ze. “Het centrum in Koksijde heeft er mee voor gezorgd dat afgelopen winter families met kinderen niet in de vrieskou op straat sliepen.”

Bovendien zet de CD&V-politica recht dat er al in 2015, toen de voormalige militaire basis voor het eerst als asielcentrum functioneerde, containers gezet zijn. In februari werd dan het eerste deel van de 37 nieuwe containers aangelegd – in oktober 2022 volgde het tweede deel.

De Moor verklaart ook dat het oorspronkelijk niet om wooncontainers ging: “De 37 nieuwe containers waar nu sprake van is, zijn oorspronkelijk geen wooncontainers. Ze functioneren onder andere als sanitaire blokken. Na verloop van tijd werden enkele daarvan wel als wooncontainer gebruikt door de erbarmelijke omstandigheden waarin de mensen binnen sliepen.”