Alle asielzoekers moeten tegen 1 september weg in Koksijde: “Een redelijk voorstel”

Het schepencollege van Koksijde heeft maandagmiddag beslist dat alle asielzoekers in het asielcentrum van Koksijde tegen 1 september van dit jaar weg moeten.

Burgemeester Marc Vanden Bussche is al jaren gekant tegen het feit dat Fedasil een asielcentrum in zijn gemeente inrichtte. Vorige week liet het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir weten dat er op het terrein heel wat wooncontainers staan zonder vergunning en dat die moeten verdwijnen als er geen regularisatie komt.

Omdat burgemeester Vanden Bussche (73) nog altijd niks hoorde van Fedasil nam hij samen met het schepencollege een drastisch besluit. Alles moet weg op de site. De illegale wooncontainers tegen eind deze maand en alle asielzoekers tegen 1 september.

Niemand staat boven de wet

Vanden Bussche spreekt van een “manifeste stedenbouwkundige overtreding”. “De federale overheid, onder de vorm van staatssecretaris van asiel en migratie Nicole De Moor in dit geval, zou het goede voorbeeld moeten geven aan de burger. Al in november vorig jaar stelden onze politiediensten vast dat de containers illegaal geplaatst zijn. Er is nooit een vergunning geweest. Nadat we het kabinet hierop wezen, gaven ze hun fout toe, maar sindsdien hebben we er niets meer van gehoord. Daarna stelden we vast dat de bestemming voor het gebouw als asielcentrum maar 3 jaar geldig was, en dat was dus al verstreken. Niemand staat boven de wet, hé!”

Vanden Bussche geeft aan dat het geduld op was bij zijn gemeente. Het aantal opgenomen asielzoekers was ongelijk verdeeld: “Elke gemeente zou tijdens deze opvangcrisis zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ben echt geen voorstander van het idee dat 1 gemeente meer dan 300 mensen toegewezen krijgt. Waarom niet gelijk verdelen? Op Europees vlak is het ook de bedoeling dat de taart gelijk verdeeld wordt onder de EU-landen. Waarom zou je dat in België dan op gemeentelijk vlak niet doen? In Nederland is dat het geval. Als elke gemeente zijn steentje bijdraagt, dan zal het draagvlak ook vergroten.”

Mensensmokkelaars

De liberaal haalt ook aan dat er veel problemen zijn met mensensmokkelaars. “Een asielcentrum aan de kust zorgt voor een dodelijke cocktail met asielzoekers en mensensmokkelaars als ingrediënten. De Engelse politie moet ons zelfs helpen om die situatie in de kiem te smoren. Het blijft als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen.”

Een ding is zeker: het schepencollege besliste dat de containers weg moeten tegen eind juni. De rest van het domein moet tegen begin september leeg zijn. “Ik vind dat een redelijk voorstel van het schepencollege,” zegt de burgemeester daar nog over.