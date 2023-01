CD&V-schepen in Koksijde opgevolgd door raadslid van… Lijst Burgemeester

In Koksijde wordt CD&V-schepen Guido Decorte, die eind vorig jaar stopte met politiek, opgevolgd door huidig gemeenteraadsvoorzitter Charlotte Castelein van Lijst Burgemeester. Tot groot ongenoegen van CD&V-voorzitter Ronny Calcoen en CD&V-schepen Dorine Geersens.

Na het afscheid van de Koksijdse CD&V-schepen Guido Decorte op 31 december 2022 zou het logisch zijn dat zijn functie zou worden overgenomen door een kandidaat uit CD&V-gelederen. Daar heeft burgemeester Marc Vanden Bussche echter een andere mening over.

Gemeentelijst

Woensdagavond sloot Lijst Burgemeester (Open VLD Koksijde-Oostduinkerke) al een deal met oppositiepartij Koksijde Vooruit om samen een gemeentelijst te starten als aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Een volgende tactische zet is de aanstelling van huidig gemeenteraadsvoorzitter Charlotte Castelein uit de eigen partij van de burgemeester als nieuwe schepen in de plaats van CD&V-schepen Decorte.

Bestuursakkoord eenzijdig verbroken

“Toen we tien jaar geleden als CD&V besloten om op één lijst met de burgemeester te staan, was dat onder de uitdrukkelijke voorwaarde om met twee CD&V-schepenen het beleid in Koksijde mee vorm te geven”, duidt Ronny Calcoen (voorzitter CD&V Koksijde).

“Nu Guido Decorte voor het einde van de legislatuur zijn mandaat neerlegt, ligt het in de lijn van eerder gemaakte afspraken dat een van de vier CD&V-verkozenen zijn werk zou voortzetten. Dit bestuursakkoord wordt nu eenzijdig verbroken door Open VLD. Dit brengt natuurlijk de nodige spanningen voort binnen Lijst Burgemeester.”

“Spanningen die wij als CD&V ondanks de teleurstelling niet op de spits willen drijven. In tijden van crisis en onzekerheid is er niemand gediend met een onbestuurbare gemeente. Daarom blijven wij onze verantwoordelijkheid opnemen.”

“Misschien ga ik verder op onafhankelijke basis, maar momenteel is het belangrijk dat we nog deze hele legislatuur de belangen van alle Koksijdenaars blijven behartigen” – CD&V-schepen Dorine Geersens

Dorine Geersens is nog de enige CD&V-schepen in de huidige coalitie met Lijst Burgemeester. Ook zij is bijzonder teleurgesteld. “Mijn bevoegdheden toerisme en feestelijkheden, ondernemen en werkgelegenheid, horecabeleid, dierenwelzijn, internationale en ontwikkelingssamenwerking, openbaar groen en begraafplaatsen, heb ik mij altijd erg ter harte genomen en ik heb me er heel graag met hart en ziel voor ingezet.”

“Dat zal ik deze legislatuur ook blijven doen, hoewel de burgemeester duidelijk heeft laten blijken dat hij CD&V niet meer nodig heeft! Wat de toekomst brengt, dat bekijk ik nog wel. Misschien ga ik verder op onafhankelijke basis, maar momenteel is het belangrijk dat we nog deze hele legislatuur de belangen van alle Koksijdenaars blijven behartigen.”

Geen afspraken gemaakt

Burgemeester Marc Vanden Bussche verklaart zijn redenering: “Er is veel veranderd sinds ik burgemeester ben. De boegbeelden uit mijn partij zijn verdwenen. Maar mijn grootste bekommernis is dat we de laatste twee jaar van deze legislatuur het meerjarenplan verder blijven uitvoeren met de huidige coalitie.”

“De beslissing van schepen Guido Decorte om te stoppen kwam redelijk onverwacht en er waren daarover geen afspraken gemaakt. Het is niet evident om zo’n competent iemand te vervangen. Wie zijn taken en de belangrijke dossiers overneemt waarin hij zich jaren heeft vastgebeten, mag niet iemand zijn die onbeslagen op het ijs komt.”

“Er is zeker discussie geweest over CD&V’ers Sabelle Diatta en Henk Ghyselen, maar uiteindelijk is er gekozen voor Charlotte Castelein. Zij heeft zich al bewezen als uitstekende gemeenteraadsvoorzitter, daarvoor als provincieraadslid en als voorzitter van VVV Toerisme Koksijde. Met Charlotte zullen we naadloos verder kunnen werken! Onze jongste kracht, Julie Paelinck, zal de taken van Charlotte als gemeenteraadsvoorzitter overnemen.”

Koksijde Vooruit

Elwin Van Herck, fractieleider van Koksijde Vooruit staat achter deze beslissing: “Dit sluit aan bij ons motto Ervaring en vernieuwing slaan de handen in elkaar. Met de aanstelling van Charlotte Castelein als nieuwe schepen zetten we een stap in de richting ‘verjonging’ van het bestuursteam.”

“Charlotte heeft ook de capaciteiten om Guido Decorte op te volgen. De bevoegdheden van Guido lagen ons na aan het hart, en hij heeft zich zijn hele politieke carrière ingezet voor zware dossiers. Charlotte is dus absoluut een goede keuze!”